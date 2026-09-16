Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Plecat de la Legia Varșovia pe 31 octombrie, Edi Iordănescu a avut recent posibilitatea de a reveni în antrenorat. Dinamo Kiev l-a ofertat, însă antrenorul a declinat propunerea.

Edi Iordănescu, în presa din Ucraina: "Sper ca într-o zi să ajung antrenorul lui Dinamo Kiev, dar acum nu e momentul"

Într-un răspuns pentru presa din Ucraina, Iordănescu a transmis că "nu este momentul potrivit" să meargă în țara afectată de război, însă a lăsat ușa deschisă pentru o colaborare în viitor.

"Sper ca într-o zi să ajung antrenorul lui Dinamo Kiev. Vom lupta și vom câștiga.

Însă, din păcate, acum nu este momentul potrivit. Am un respect enorm atât pentru Dinamo, cât și pentru fotbalul ucrainean în general", a spus Edi Iordănescu, pentru Tribuna.

Sursa citată notează că lui Edi Iordănescu i s-ar fi oferit un salariu lunar de 100.000 de euro la Dinamo Kiev. Tehnicianul ar fi răspuns afirmativ în primă fază, însă s-a răzgândit după o discuție cu familia sa, care s-a opus plecării în Ucraina.

De 17 ori campioană a Ucrainei, Dinamo Kiev traversează o formă modestă. A ratat calificarea în faza principală din Conference League, iar în sezonul trecut a încheiat abia pe locul 4 în campionat.