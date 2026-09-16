În Saudi Pro League au ajuns nume importante din fotbalul mondial, precum Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders, Ollie Watkins, Francisco Trincao, Berat Djimsiti, Thomas Partey, Michy Batshuayi, Idrissa Gueye sau Nabil Fekir. Printre cei legitimați în această vară se numără și trei jucători din Liga 1, respectiv Mihai Lixandru (FCSB), Kennedy Boateng (FC Dinamo) și Abdul Kader Keita (FC Rapid). De asemenea, competiția saudită le-a spus adio vedetelor Marcelo Brozovic, Riyad Mahrez, Moussa Diaby, Marcos Leonardo, Pablo Mari, Chris Smalling, Joao Cancelo, Fabinho, Franck Kessie, Abdoulaye Doucoure și Marcelo Grohe. Sport.ro a compilat toate venirile și plecările de stranieri din străinătate în bogata ligă din Orientul Mijlociu.
Veniri în Saudi Pro League, în mercato vară 2026:
Gabriel Martinelli - de la Arsenal la Al Hilal / 70 mil. euro
Crysencio Summerville - de la West Ham United la Al Hilal / 65 mil. euro
Tijjani Reijnders - de la Manchester City la Al Qadsiah / 61 mil. euro
Ollie Watkins - de la Aston Villa la Al Hilal / 58.5 mil. euro
Francisco Trincao - de la Sporting Lisabona la Al Ahli / 40 mil. euro
Samu Costa - de la RCD Mallorca la Al Nassr / 22 mil. euro
Eduard Spertsyan - de la FC Krasnodar la Al Ahli / 22 mil. euro
Jan-Carlo Simic - de la Anderlecht la Al Ittihad / 15 mil. euro
Dion Lopy - de la Almeria la Al Ittihad / 13 mil. euro
Ibrahima Diaby - de la Cercle Brugge la Al Ahli / 12 mil. euro
Adil Boulbina - de la Al Duhail SC la Al Diriyah / 12 mil. euro
Ali Badra Diabate - de la Samsunspor la Al Qadsiah / 8 mil. euro
Suleman Sani - de la RB Leipzig la Al Qadsiah / 8 mil. euro
Abubacarr Sedi Kinteh - de la Tromso IL la Al Ahli / 6.5 mil. euro
Lukas Haraslin - de la Sparta Praga la Al Fateh / 6 mil. euro
Clayton Diandy - de la Aris Slaonic la Al Diriyah / 4.6 mil. euro
Abdoulaye Kante - de la Middlesbrough la Al Ettifaq / 4.4 mil. euro
Parfait Guiagon - de la Royal Charleroi la Al Taawoun / 4.3 mil. euro
Wilfried Kanga - de la KAA Gent la Al Fateh / 4.1 mil. euro
Berat Djimsiti - de la Atalanta la Al Diriyah / 3 mil. euro
Elton Acolatse - de la Ferencvaros la Al Hazem / 2.5 mil. euro
Oscar - de la Slavia Praga la Al Taawoun / 2 mil. euro
Mahamadou Sangare - de la Manchester City la Al Qadsiah / 2 mil. euro
Alimami Gory - de la Paris FC la Abha Club / 2 mil. euro
Coba da Costa - de la Getafe la Al Kholood / 2 mil. euro
Adrian Semper - de la Pisa la Al Fateh / 1.3 mil. euro
Jordan Larsson - de la FC Copenhaga la Al Ettifaq / 1.3 mil. euro
Zineddine Belaid - de la JS Kabylie la Al Taawoun / 1.2 mil. euro
Artem Bondarenko - de la Șahtior Donețk la Al Ahli / 1 mil. euro, împrumutat
Mathys de Carvalho - de la Ol. Lyon la Al Diriyah / 1.1 mil. euro.
Lovro Chelfi - de la Barca Athletic la Al Diriyah / 1 mil. euro
Stephane Keller - de la AEL Limassol la Al Ittihad / 1 mil. euro
Mory Diaw - de la Le Havre la Al Shabab / 1 mil. euro
Younes El Bahraoui - de la RS Berkane la Al Taawoun / 1 mil. euro
Mihai Lixandru - de la FCSB la Al Fateh / 600.000 euro
Pedro Henrique - de la RB Bragantino la Al Ettifaq / 500.000 euro
Aboubacar Diakite - de la Esperance Tunis la Al Hazem / 300.000 euro
Julien Domingues - de la Dijon la Al Kholood / 250.000 euro
Thomas Partey - de la Villarreal la Al Shabab / gratis
Malang Sarr - de la Lens la Neom SC / gratis
Michy Batshuayi - de la Eintracht Frankfurt la Abha Club / gratis
Tin Jedvaj - de la Panathinaikos la Al Shabab / gratis
Nabil Fekir - de la Al Jazira Abu Dhabi la Abha Club / gratis
Abdou Diallo - de la Al Arabi Doha la Abha Club / gratis
Chancel Mbemba - de la Lille la Al Diriyah / gratis
Idrissa Gueye - de la Everton la Al Diriyah / gratis
Seydouba Cisse - de la Leganes la Al Kholood / gratis
Paulo Oliveira - de la Sporting Braga la Al Fayha / gratis
Nikola Vasilj - de la St. Pauli la Al Diriyah / gratis
Bersant Celina - de la AIK Solna la Al Ettifaq / gratis
Loic Essomba - de la Inter Turku la Al Kholood / gratis
Afimico Pululu - de la Jagiellonia Bialystok la Al Hazem / gratis
Hugo Moura - de la Vasco da Gama la Al Fayha / gratis
Georgios Masouras - de la Olympiacos la Neom SC / gratis
Angelo Fulgini - de la Lens la Al Khaleej / gratis
Abdoulaye Seck - de la Maccabi Haifa la Al Faisaly / gratis
Amine Ben Hamida - de la Esperance Tunis la Al Hazem / gratis
Kennedy Boateng - de la FC Dinamo la Al Fateh / gratis
Souffian El Karouani - de la FC Utrecht la Al Qadsiah / / gratis
Miguel Crespo - de la Istanbul BB la Al Khaleej / gratis
Alexandre Mendy - de la Montpellier la Al Faisaly / gratis
Mory Konate - de la KV Mechelen la Al Hazem / gratis
Kiki Kouyate - de l Royal Antwerp la Al Khaleej / gratis
Jaime Seoane - de la SD Huesca la Al Faisaly / gratis
Omar Mascarell - de la RCD Mallorca la Al Khaleej / gratis
Theo Bongonda - de la Sparak Moscova la Al Faisaly / gratis
Trezeguet - de la Al Ahly Cairo la Al Riyadh / gratis
Abdul Kader Keita - de la FC Rapid la Al Riyadh / gratis
Bernard Mensah - de la Al Nasr Dubai la Al Riyadh / gratis
Rodrigo Abascal - de la Guimaraes la Riyadh / gratis
Mohannad Abu Taha - de la Al Quwa la Neom SC / gratis
Richard Rios - de la Benfica la Al Ittihad / 4 mil. euro, împrumutat
Nedim Bajrami - de la Glasgow Rangers la Al Taawoun / 200.00 euro, împrumutat
Mateo Benegas - de la Club Ferro la Al Khaleej / 170.000 euro, împrumutat
Mustapha Samb - de la US Monastir la Al Taawoun / 130.000 euro, împrumutat
Rayane Messi - de la Strasbourg la Al Ettifaq / împrumutat
Sorriso - de la Palmeiras la Al Fateh / împrumutat
Yago Souza - de la America MG la Al Fayha / împrumutat
Jindrich Stanek - de la Slavia Praga la Al Hazem / împrumutat
Mamadou Thierno Barry - de la Union SG la Al Shabab / împrumutat
Lazar Stojanovic - de la Cukaricki la Al Shabab / împrumutat
Jair Collahuazo - de la FC Kudrivka la Al Taawoun / împrumutat
Plecări din Saudi Pro League, în mercato vară 2026:
Moussa Diaby - de la Al Ittihad la Bayer Leverkusen / 28 mil. euro
Marcos Leonardo - de la Al Hilal la Ajax Amsterdam / 20 mil. euro
Jerry Afriyie - de la Al Qadsiah la Genk / 5 mil. euro
Matteo Dams - de la Al Ahli la Club Brugge / 4 mil. euro
Renne Rivas - de la Al Taawoun la Al Wahda Abu Dhabi / 860.000 de euro
Joao Cancelo - de la Al Hilal la FC Barcelona / gratis
Franck Kessie - de la Al Ahli la Atalanta / gratis
Fabinho - de la Al Ittihad la Trabzonspor / gratis
Matias Vargas - de la Al Fateh la GE Menzdoza / gratis
Moussa Marega - de la Al Diriyah la Palm City Dubai / gratis
Matheus Machado - de la Al Fateh la Zalaegerszeg / gratis
Victor Hugo - de la Al Taawoun la Ajman Club / gratis
Dimitrios Kourbelis - de la Al Khaleej la Asteras Aktor / gratis
Francisco Calvo - de la Al Ettifaq la Nacional Montevideo / gratis
Jorge Fernandes - de la Al Fateh la Shabab Al-Ahli / gratis
Sergio Gonzalez - de la Al Riyadh la Nea Salamina / gratis
Omar Al-Somah - de la Al Hazem la Al Wahda Damasc / gratis
Konstantinos Fortounis - de la Al Khaleej la Olympiakos / gratis
Malcom - de la Al Hilal la Al Jazira Abu Dhabi / gratis
Pablo Mari - de la Al Hilal la Al Shamal SC / gratis
Mathieu Patouillet - de la Al Hilal la Stade Brestois / gratis
Wesley Delgado - de la Al Fateh la Al-Nasr Dubai / gratis
Youssouf Oumarou - de la Al Hazem la Stade Tunisien / gratis
Miguel Carvalho - de la Al Qadsiah la Chapecoense / gratis
Georgiy Bushchan - de la Al Shabab la Polussya Zhytomyr / gratis
Wesley Hoedt - de la Al Shabab la AZ Alkmaar / gratis
Moustapha Sembene - de la Al Taawoun la Al Wahda Damasc / gratis
Ricardo Caraballo - de la Al Ittihad la FK Sarajevo / gratis
Marcelo Brozovic - și-a terminat contractul cu Al Nassr
Riyad Mahrez - și-a terminat contractul cu Al Ahli
Ahmed Hassan - și-a terminat contractul cu Al Ettifaq
Ibrahima Ndiaye - și-a terminat contractul cu Al Faisaly
Chris Smalling - și-a terminat contractul cu Al Fayha
Mikel Villanueva - și-a terminat contractul cu Al Fayha
Yassine Benzia - și-a terminat contractul cu Al Fayha
Silvere Ganvoula - și-a terminat contractul cu Al Fayha
Bruno Varela - și-a terminat contractul cu Al Hazem
Abdelmounaim Boutouil - și-a terminat contractul cu Al Hazem
Fabio Martins - și-a terminat contractul cu Al Hazem
Bart Schenkeveld - și-a terminat contractul cu Al Khaleej
Myziane Maolida - și-a terminat contractul cu Al Kholood
Kevin N'Doram - și-a terminat contractul cu Al Kholood
Norbert Gyomber - și-a terminat contractul cu Al Kholood
Toze - și-a terminat contractul cu Al Riyadh
Vincent Sierro - și-a terminat contractul cu Al Shabab
Carlos Junior - și-a terminat contractul cu Al Shabab
Marcelo Grohe - și-a terminat contractul cu Al Shabab
Abdoulaye Doucoure - și-a terminat contractul cu Neom SC
Ahmed Hegazy - și-a terminat contractul cu Neom SC
Jhon Duran - de la Al Nassr la Benfica / 6 mil. euro, împrumutat
Mario Mitaj - de la Al Ittihad la Genoa / 2 mil. euro, împrumutat
Gabriel Carvalho - de la Al Qadsiah la Șahtior Donețk / 1 mil. euro, împrumutat
Otavio - de la Al Qadsiah la Al-Rayyan / împrumutat
Iker Almena - de la Al Qadsiah la Dinamo Zagreb / împrumutat
Souffian El Karouani - de la Al Qadsiah la Benfica / împrumutat
Cameron Puertas - de la Al Qadsiah la Al Wasl Dubai / împrumutat
Bryant Ortega - de la Al Ittihad la Al-Muharraq / împrumutat
Unai Hernandez - de la Al Ittihad la Girona / împrumutat
Joao Costa - de la Al Ettifaq la Cruzeiro / împrumutat
Wesley - de la Al Nassr la Cruzeiro / împrumutat
Luciano Rodriguez - de la Neom SC la Cruzeiro / împrumutat