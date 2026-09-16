În Saudi Pro League au ajuns nume importante din fotbalul mondial, precum Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders, Ollie Watkins, Francisco Trincao, Berat Djimsiti, Thomas Partey, Michy Batshuayi, Idrissa Gueye sau Nabil Fekir. Printre cei legitimați în această vară se numără și trei jucători din Liga 1, respectiv Mihai Lixandru (FCSB), Kennedy Boateng (FC Dinamo) și Abdul Kader Keita (FC Rapid). De asemenea, competiția saudită le-a spus adio vedetelor Marcelo Brozovic, Riyad Mahrez, Moussa Diaby, Marcos Leonardo, Pablo Mari, Chris Smalling, Joao Cancelo, Fabinho, Franck Kessie, Abdoulaye Doucoure și Marcelo Grohe. Sport.ro a compilat toate venirile și plecările de stranieri din străinătate în bogata ligă din Orientul Mijlociu.

Veniri în Saudi Pro League, în mercato vară 2026:

Gabriel Martinelli - de la Arsenal la Al Hilal / 70 mil. euro

Crysencio Summerville - de la West Ham United la Al Hilal / 65 mil. euro

Tijjani Reijnders - de la Manchester City la Al Qadsiah / 61 mil. euro

Ollie Watkins - de la Aston Villa la Al Hilal / 58.5 mil. euro

Francisco Trincao - de la Sporting Lisabona la Al Ahli / 40 mil. euro

Samu Costa - de la RCD Mallorca la Al Nassr / 22 mil. euro

Eduard Spertsyan - de la FC Krasnodar la Al Ahli / 22 mil. euro

Jan-Carlo Simic - de la Anderlecht la Al Ittihad / 15 mil. euro

Dion Lopy - de la Almeria la Al Ittihad / 13 mil. euro

Ibrahima Diaby - de la Cercle Brugge la Al Ahli / 12 mil. euro

Adil Boulbina - de la Al Duhail SC la Al Diriyah / 12 mil. euro

Ali Badra Diabate - de la Samsunspor la Al Qadsiah / 8 mil. euro

Suleman Sani - de la RB Leipzig la Al Qadsiah / 8 mil. euro

Abubacarr Sedi Kinteh - de la Tromso IL la Al Ahli / 6.5 mil. euro

Lukas Haraslin - de la Sparta Praga la Al Fateh / 6 mil. euro

Clayton Diandy - de la Aris Slaonic la Al Diriyah / 4.6 mil. euro

Abdoulaye Kante - de la Middlesbrough la Al Ettifaq / 4.4 mil. euro

Parfait Guiagon - de la Royal Charleroi la Al Taawoun / 4.3 mil. euro

Wilfried Kanga - de la KAA Gent la Al Fateh / 4.1 mil. euro

Berat Djimsiti - de la Atalanta la Al Diriyah / 3 mil. euro

Elton Acolatse - de la Ferencvaros la Al Hazem / 2.5 mil. euro

Oscar - de la Slavia Praga la Al Taawoun / 2 mil. euro

Mahamadou Sangare - de la Manchester City la Al Qadsiah / 2 mil. euro

Alimami Gory - de la Paris FC la Abha Club / 2 mil. euro

Coba da Costa - de la Getafe la Al Kholood / 2 mil. euro

Adrian Semper - de la Pisa la Al Fateh / 1.3 mil. euro

Jordan Larsson - de la FC Copenhaga la Al Ettifaq / 1.3 mil. euro

Zineddine Belaid - de la JS Kabylie la Al Taawoun / 1.2 mil. euro

Artem Bondarenko - de la Șahtior Donețk la Al Ahli / 1 mil. euro, împrumutat

Mathys de Carvalho - de la Ol. Lyon la Al Diriyah / 1.1 mil. euro.

Lovro Chelfi - de la Barca Athletic la Al Diriyah / 1 mil. euro

Stephane Keller - de la AEL Limassol la Al Ittihad / 1 mil. euro

Mory Diaw - de la Le Havre la Al Shabab / 1 mil. euro

Younes El Bahraoui - de la RS Berkane la Al Taawoun / 1 mil. euro

Mihai Lixandru - de la FCSB la Al Fateh / 600.000 euro

Pedro Henrique - de la RB Bragantino la Al Ettifaq / 500.000 euro

Aboubacar Diakite - de la Esperance Tunis la Al Hazem / 300.000 euro

Julien Domingues - de la Dijon la Al Kholood / 250.000 euro

Thomas Partey - de la Villarreal la Al Shabab / gratis

Malang Sarr - de la Lens la Neom SC / gratis

Michy Batshuayi - de la Eintracht Frankfurt la Abha Club / gratis

Tin Jedvaj - de la Panathinaikos la Al Shabab / gratis

Nabil Fekir - de la Al Jazira Abu Dhabi la Abha Club / gratis

Abdou Diallo - de la Al Arabi Doha la Abha Club / gratis

Chancel Mbemba - de la Lille la Al Diriyah / gratis

Idrissa Gueye - de la Everton la Al Diriyah / gratis

Seydouba Cisse - de la Leganes la Al Kholood / gratis

Paulo Oliveira - de la Sporting Braga la Al Fayha / gratis

Nikola Vasilj - de la St. Pauli la Al Diriyah / gratis

Bersant Celina - de la AIK Solna la Al Ettifaq / gratis

Loic Essomba - de la Inter Turku la Al Kholood / gratis

Afimico Pululu - de la Jagiellonia Bialystok la Al Hazem / gratis

Hugo Moura - de la Vasco da Gama la Al Fayha / gratis

Georgios Masouras - de la Olympiacos la Neom SC / gratis

Angelo Fulgini - de la Lens la Al Khaleej / gratis

Abdoulaye Seck - de la Maccabi Haifa la Al Faisaly / gratis

Amine Ben Hamida - de la Esperance Tunis la Al Hazem / gratis

Kennedy Boateng - de la FC Dinamo la Al Fateh / gratis

Souffian El Karouani - de la FC Utrecht la Al Qadsiah / / gratis

Miguel Crespo - de la Istanbul BB la Al Khaleej / gratis

Alexandre Mendy - de la Montpellier la Al Faisaly / gratis

Mory Konate - de la KV Mechelen la Al Hazem / gratis

Kiki Kouyate - de l Royal Antwerp la Al Khaleej / gratis

Jaime Seoane - de la SD Huesca la Al Faisaly / gratis

Omar Mascarell - de la RCD Mallorca la Al Khaleej / gratis

Theo Bongonda - de la Sparak Moscova la Al Faisaly / gratis

Trezeguet - de la Al Ahly Cairo la Al Riyadh / gratis

Abdul Kader Keita - de la FC Rapid la Al Riyadh / gratis

Bernard Mensah - de la Al Nasr Dubai la Al Riyadh / gratis

Rodrigo Abascal - de la Guimaraes la Riyadh / gratis

Mohannad Abu Taha - de la Al Quwa la Neom SC / gratis

Richard Rios - de la Benfica la Al Ittihad / 4 mil. euro, împrumutat

Nedim Bajrami - de la Glasgow Rangers la Al Taawoun / 200.00 euro, împrumutat

Mateo Benegas - de la Club Ferro la Al Khaleej / 170.000 euro, împrumutat

Mustapha Samb - de la US Monastir la Al Taawoun / 130.000 euro, împrumutat

Rayane Messi - de la Strasbourg la Al Ettifaq / împrumutat

Sorriso - de la Palmeiras la Al Fateh / împrumutat

Yago Souza - de la America MG la Al Fayha / împrumutat

Jindrich Stanek - de la Slavia Praga la Al Hazem / împrumutat

Mamadou Thierno Barry - de la Union SG la Al Shabab / împrumutat

Lazar Stojanovic - de la Cukaricki la Al Shabab / împrumutat

Jair Collahuazo - de la FC Kudrivka la Al Taawoun / împrumutat

Plecări din Saudi Pro League, în mercato vară 2026:

Moussa Diaby - de la Al Ittihad la Bayer Leverkusen / 28 mil. euro

Marcos Leonardo - de la Al Hilal la Ajax Amsterdam / 20 mil. euro

Jerry Afriyie - de la Al Qadsiah la Genk / 5 mil. euro

Matteo Dams - de la Al Ahli la Club Brugge / 4 mil. euro

Renne Rivas - de la Al Taawoun la Al Wahda Abu Dhabi / 860.000 de euro

Joao Cancelo - de la Al Hilal la FC Barcelona / gratis

Franck Kessie - de la Al Ahli la Atalanta / gratis

Fabinho - de la Al Ittihad la Trabzonspor / gratis

Matias Vargas - de la Al Fateh la GE Menzdoza / gratis

Moussa Marega - de la Al Diriyah la Palm City Dubai / gratis

Matheus Machado - de la Al Fateh la Zalaegerszeg / gratis

Victor Hugo - de la Al Taawoun la Ajman Club / gratis

Dimitrios Kourbelis - de la Al Khaleej la Asteras Aktor / gratis

Francisco Calvo - de la Al Ettifaq la Nacional Montevideo / gratis

Jorge Fernandes - de la Al Fateh la Shabab Al-Ahli / gratis

Sergio Gonzalez - de la Al Riyadh la Nea Salamina / gratis

Omar Al-Somah - de la Al Hazem la Al Wahda Damasc / gratis

Konstantinos Fortounis - de la Al Khaleej la Olympiakos / gratis

Malcom - de la Al Hilal la Al Jazira Abu Dhabi / gratis

Pablo Mari - de la Al Hilal la Al Shamal SC / gratis

Mathieu Patouillet - de la Al Hilal la Stade Brestois / gratis

Wesley Delgado - de la Al Fateh la Al-Nasr Dubai / gratis

Youssouf Oumarou - de la Al Hazem la Stade Tunisien / gratis

Miguel Carvalho - de la Al Qadsiah la Chapecoense / gratis

Georgiy Bushchan - de la Al Shabab la Polussya Zhytomyr / gratis

Wesley Hoedt - de la Al Shabab la AZ Alkmaar / gratis

Moustapha Sembene - de la Al Taawoun la Al Wahda Damasc / gratis

Ricardo Caraballo - de la Al Ittihad la FK Sarajevo / gratis

Marcelo Brozovic - și-a terminat contractul cu Al Nassr

Riyad Mahrez - și-a terminat contractul cu Al Ahli

Ahmed Hassan - și-a terminat contractul cu Al Ettifaq

Ibrahima Ndiaye - și-a terminat contractul cu Al Faisaly

Chris Smalling - și-a terminat contractul cu Al Fayha

Mikel Villanueva - și-a terminat contractul cu Al Fayha

Yassine Benzia - și-a terminat contractul cu Al Fayha

Silvere Ganvoula - și-a terminat contractul cu Al Fayha

Bruno Varela - și-a terminat contractul cu Al Hazem

Abdelmounaim Boutouil - și-a terminat contractul cu Al Hazem

Fabio Martins - și-a terminat contractul cu Al Hazem

Bart Schenkeveld - și-a terminat contractul cu Al Khaleej

Myziane Maolida - și-a terminat contractul cu Al Kholood 

Kevin N'Doram - și-a terminat contractul cu Al Kholood

Norbert Gyomber - și-a terminat contractul cu Al Kholood

Toze - și-a terminat contractul cu Al Riyadh

Vincent Sierro - și-a terminat contractul cu Al Shabab 

Carlos Junior - și-a terminat contractul cu Al Shabab 

Marcelo Grohe - și-a terminat contractul cu Al Shabab

Abdoulaye Doucoure - și-a terminat contractul cu Neom SC 

Ahmed Hegazy - și-a terminat contractul cu Neom SC

Jhon Duran - de la Al Nassr la Benfica / 6 mil. euro, împrumutat 

Mario Mitaj - de la Al Ittihad la Genoa / 2 mil. euro, împrumutat

Gabriel Carvalho - de la Al Qadsiah la Șahtior Donețk / 1 mil. euro, împrumutat

Otavio - de la Al Qadsiah la Al-Rayyan / împrumutat

Iker Almena - de la Al Qadsiah la Dinamo Zagreb / împrumutat

Souffian El Karouani - de la Al Qadsiah la Benfica / împrumutat

Cameron Puertas - de la Al Qadsiah la Al Wasl Dubai / împrumutat

Bryant Ortega - de la Al Ittihad la Al-Muharraq / împrumutat

Unai Hernandez - de la Al Ittihad la Girona / împrumutat

Joao Costa - de la Al Ettifaq la Cruzeiro / împrumutat

Wesley - de la Al Nassr la Cruzeiro / împrumutat

Luciano Rodriguez - de la Neom SC la Cruzeiro / împrumutat