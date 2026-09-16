FC Copenhaga, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Danemarcei la fotbal, după ce a învins formaţia de liga a cincea Skovshoved IF cu scorul de 3-0, marţi seara, în deplasare.

Finalista ediţiei trecute s-a impus prin golurile marcate de camerunezul Geovanni Vianney Ndjee (31), William Clem (59) şi de islandezul Viktor Dadason (68). VIDEO AICI

FC Copenhaga a ajuns la șase victorii consecutive în toate competițiile

Pentru FC Copenhaga a fost a şasea victorie consecutivă în toate competiţiile.

Universitatea Craiova şi FC Copenhaga se vor înfrunta în ultima etapă din Conference League, pe 17 decembrie, la Craiova. Agerpres

EXCLUSIV Mihai Rotaru, optimist după marea veste de la UEFA: "Vom crește și putem trimite o echipă în semifinalele Europa League"

Finala Europa League va reveni la București în 2028, după o pauză de 16 ani, și va putea fi urmărită în direct pe PRO TV și VOYO.

Comitetul Executiv UEFA a stabilit, marți, ca Arena Națională să găzduiască finala Europa League din 2028. Va fi a doua finală de Europa League găzduită de cel mai mare stadion din România, după cea din 2012. Atunci, Atletico Madrid învinge Athletic Bilbao, la București, scor 3-0.

Vestea a fost comentată și de Mihai Rotaru, acționarul de la Universitatea Craiova, singura reprezentată a României rămasă în competițiile europene din acest sezon.

"O realizare fantastică pentru fotbalul românesc! Înseamnă o recunoaștere a faptului că suntem o Federație importantă și avem un fotbal important în Europa. Acum rămâne ca noi să creștem la nivel de rezultate", a spus Mihai Rotaru, pentru PRO TV.

În acest sezon, Universitatea Craiova a ratat absolut dramatic faza principală din Europa League, după dubla cu Ararat-Armenia, iar acum se pregătește de duelurile din Conference League, unde advesare vor fi Getafe, Inter Escaldes, Egnatia, Brighton, Kairat Almaty și FC Copenhaga.

"Noi ne gândim de anul ăsta mai sus. Sperăm ca la anul să fie mai bine. Oricum, și un parcurs bun în Conference League ne-ar atenua din durere", a mai spus Mihai Rotaru.

Întrebat dacă România poate visa să aibă o echipă în finala Europa League pe care o va găzdui în 2028, acționarul de la Craiova a vorbit despre un proiect mai lung, de cel puțin 5 ani.

"Nu știu dacă neapărat pe termen scurt. Pe termen mediu, eu zic că da. Fotbalul românesc va crește și poate trimite o echipă în semifinalele Europa League, să nu zic finală. Dar în timp, nu vorbim aici de un an, doi, ci este un proiect pe termen mai lung, de cel puțin 5 ani, iar proiectul trebuie dublat și de factorul șansă", a spus Rotaru.

Programul complet al Universităţii Craiova în grupa unică din Conference League

15 octombrie | ora 19:45

Universitatea Craiova - Getafe

22 octombrie | ora 19:45

Inter Club d’Escaldes - Universitatea Craiova

5 noiembrie | ora 22:00

Universitatea Craiova - KF Egnatia

26 noiembrie | ora 19:45

Brighton & Hove Albion - Universitatea Craiova

10 decembrie | ora 17:30

Kairat Almaty - Universitatea Craiova

17 decembrie | ora 22:00

Universitatea Craiova - FC Copenhaga