Ziua de marți, 15 septembrie, a adus în prim-plan o situație inedită. În presa din România s-a scris despre faptul că Octavian Popescu a fost prins consumând gaz ilariant și ascultând manele, acesta fiind motivul pentru care a plecat de la FCSB.

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Octavian Popescu

Povestea a început înaintea meciului cu UTA, când Octavian Popescu nu s-a prezentat la antrenamente. Deși inițial s-a spus că jucătorul era răcit, cu timpul un alt „adevăr” a ieșit la iveală despre motivul pentru care „George” a lipsit neînvoit de la sesiunea de pregătire.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre situația lui Octavian Popescu, Gigi Becali a oferit un mesaj clar: evenimentul nu este real. Omul de afaceri susține că Levadiakos a fost informată de fotbalist, iar dacă povestea ar fi fost adevărată, atunci transferul nu s-ar fi materializat.

Mai mult decât atât, patronul FCSB nu se gândește la scandalul prin care trece Octavian Popescu, ci la banii pe care îi va încasa după ce atacantul va reveni din împrumut. Gigi Becali e încrezător că Tavi va pleca pentru o sumă de 4-5 milioane de euro, asta în cazul în care evoluțiile în Grecia vor fi bune.

„Ce știu: la orice eveniment care a fost, echipa aia a fost informată despre ce fel de om este George Popescu și nu s-a ascuns nimic. Și patronul l-a primit personal și a stat la masă cu el.

Atunci, ce mai vreți voi? Ce evenimente? Ce întâmplări? Din moment ce un jucător e în Grecia și nu a făcut nimic ilegal, ce mai vreți voi? Iau câteva milioane pe el. Aștept să revină și să iau câteva milioane pe el, 4-5 milioane”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.