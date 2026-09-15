În cursul zilei de marți, 15 septembrie, Comitetul Executiv al UEFA a anunțat stadioanele care vor găzdui, în următorii doi ani, finalele competițiilor europene. Bucureștiul, cu Arena Națională, a obținut găzduirea finalei Europa League din 2028.

Pentru capitala României, va fi a doua oară din postura de gazdă a finalei Europa League. În 2012, Atletico Madrid a câștigat trofeul la București după ce a zdrobit-o cu 3-0 pe Athletic Bilbao.

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

La aflarea veștii, Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a oferit o reacție în stilul caracteristic. Este convins că echipa sa va fi, în următorul sezon, în faza principală din UEFA Champions League, acolo unde echipele românești nu au mai ajuns de 13 ani.

”Ce finală? Hmmm... noi nu o să fim, că noi o să fim în Champions League”, a spus Gigi Becali, în dialog cu reporterul PRO TV.

În ultimii ani, FCSB a fost singura echipă din România care a ajuns în Europa League. Dacă anul trecut a obținut calificarea în faza principală a competiției, în urmă cu doi ani a ajuns până în optimile competiției, acolo unde a fost eliminată de Olympique Lyon.

Orașele care vor găzdui următoarele finale din competițiile europene

Liga Campionilor

2027: Madrid (stabilită acum 2 ani)

2028: Munchen

2029: Barcelona

Europa League

2027: Frankfurt (stabilită acum 2 ani)

2028: BUCUREȘTI

2029: Belgrad

Conference League

2027: Istanbul (stabilită acum 2 ani)

2028: Torino

2029: Budapesta

Supercupa Europei