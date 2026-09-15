Gigi Becali i-a făcut oferta! Pe cine vrea antrenor la FCSB: „El decide tot”

Gigi Becali i-a făcut oferta! Pe cine vrea antrenor la FCSB: „El decide tot” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat cu cine negociază pentru a deveni noul antrenor la FCSB.

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Zilele lui Marius Baciu la FCSB sunt numărate, după remizat cu Petrolul, scor 2-2. Gigi Becali este hotărât să schimbe tehnicianul, după ce inițial l-a convins pe Baciu să rămână.

Gigi Becali are mai multe variante, dar i-a făcut deja o ofertă unui fost tehnician de la FCSB.

Gigi Becali a anunțat cu cine negociază

Patronul fostei campioane a României a dezvăluit că s-a întâlnit cu Edi Iordănescu, tehnician care a mai antrenat-o pe FCSB în trecut, pentru o perioadă foarte scurtă.

Gigi Becali a dezvăluit ce ofertă i-a făcut fostului selecționer al României și a explicat că în cazul în care Edi Iordănescu acceptă el va lua toate deciziile.

„M-am întâlnit cu Edi la biserică. I-am zis lui Edi 'vii, nu-ți dau niciun ban și îți dau bani dublu la performanță. Cât ceri tu, îți dau dublu la perfromanță'. Dacă ești antrenor deștept, înseamnă că trebuie să câștigi. El decide tot.

La mine e dreptatea, când spun cuvânt, e cuvânt dat. Am spus și punct, gata! Nu am voie să-mi încalc cuvântul, așa am fost educat și crescut. Dreptatea trebuie să fie primită.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Al-Arabi, Legia Varșovia, CFR Cluj, naționala României sunt echipele pe care le-a antrenat Edi Iordănescu de-a lungul carieri.

Fostul selecționer a fost ultima oară tehnicianul lui Legia Varșovia, unde a antrenat doar patru luni, între 1 iulie 2025 și 31 octombrie 2025. 

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Ciprian Marica: „Îmi spuneau cei din Turcia că asta ar fi marea lui problemă” 

Denis Drăguș a debutat la FCSB în meciul cu Petrolul după ce a intrat în locul lui David Miculescu în minutul 71 al partidei cu Petrolul, dar nu a reușit să se evidențieze în vreun fel.

Ciprian Marica a dezvăluit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE care este marea problemă a atacantului cu salariu de un milion de euro pe an de la FCSB.

„Pe mine de la FCSB mă interesa Drăguș, pentru că simpatizez cu el. Voiam ca el să intre bine în ultimele 20 de minute și să iasă în evidență până la urmă cu toții vorbi despre salariul lui Dărguș, care este un salariu normal pentru Europa, dar un salariu mare pentru noi (n.r. în România), dar nu mi se pare corect pentru el, pentru că se pune o presiune suplimentară pe el din această cauză.

Trebuie să remarcăm că nu este pregătit fizic și are nevie de timp ca să se acomodeze și cel mai probabil o să i se dea timp. Trebuie să fie conștient că dacă nu se va integra în jocul ei echipei și nu va reuși să facă și un joc bun și colectiv, nu doar individual, pentru că îmi spuneau cei din Turcia că asta ar fi marea lui problemă.

Am văzut și aseară foarte multe acțiuni luate individual, ceea ce nu e rău, doar că dacă reușești să îi integrezi și pe ceilalți în joc cu siguranță vei reuși să faci niște faze mult mai interesante, mai ales că fotbalul este un joc colectiv”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitatea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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