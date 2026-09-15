Gigi Becali i-a făcut oferta! Pe cine vrea antrenor la FCSB: „El decide tot”

Zilele lui Marius Baciu la FCSB sunt numărate, după remizat cu Petrolul, scor 2-2. Gigi Becali este hotărât să schimbe tehnicianul, după ce inițial l-a convins pe Baciu să rămână.

Gigi Becali are mai multe variante, dar i-a făcut deja o ofertă unui fost tehnician de la FCSB.

Gigi Becali a anunțat cu cine negociază

Patronul fostei campioane a României a dezvăluit că s-a întâlnit cu Edi Iordănescu, tehnician care a mai antrenat-o pe FCSB în trecut, pentru o perioadă foarte scurtă.

Gigi Becali a dezvăluit ce ofertă i-a făcut fostului selecționer al României și a explicat că în cazul în care Edi Iordănescu acceptă el va lua toate deciziile.

„M-am întâlnit cu Edi la biserică. I-am zis lui Edi 'vii, nu-ți dau niciun ban și îți dau bani dublu la performanță. Cât ceri tu, îți dau dublu la perfromanță'. Dacă ești antrenor deștept, înseamnă că trebuie să câștigi. El decide tot.

La mine e dreptatea, când spun cuvânt, e cuvânt dat. Am spus și punct, gata! Nu am voie să-mi încalc cuvântul, așa am fost educat și crescut. Dreptatea trebuie să fie primită.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Al-Arabi, Legia Varșovia, CFR Cluj, naționala României sunt echipele pe care le-a antrenat Edi Iordănescu de-a lungul carieri.

Fostul selecționer a fost ultima oară tehnicianul lui Legia Varșovia, unde a antrenat doar patru luni, între 1 iulie 2025 și 31 octombrie 2025.