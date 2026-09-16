Deși a început bine sezonul din SuperLiga, FCSB a intrat într-un con de umbră, în ultimele patru etape desfășurate obținând doar un punct. În acest context, fanii se întreabă cât va mai continua, de fapt, Marius Baciu pe banca tehnică.

Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Marius Baciu la FCSB

Actualul antrenor are un ultimatum: dacă nu va câștiga în fața Universității Craiova, va fi demis. În condițiile date, în presă au apărut mai multe nume de tehnicieni, cum ar fi Edi Iordănescu sau Mirel Rădoi.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre viitorul lui Marius Baciu, Gigi Becali a evitat să ofere un răspuns clar, deoarece nu concepe să nu obțină cele trei puncte în partida cu Universitatea Craiova. Totuși, omul de afaceri a dat de înțeles că Baciu nu va mai continua dacă duelul din Bănie nu va fi câștigat.

„(n.r. - Rămâne Marius Baciu la FCSB?) Asta nu știu deocamdată. Nu știu nimic sigur la ora asta. Ceva ce nu știu eu nu vă pot spune vouă. Dar eu nu concep. Eu zic că noi câștigăm 3 puncte. Așa zic. Nu mai zic ‘dacă‘, fiindcă vreau să câștig și punct”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.