Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Espanyol Barcelona, în etapa a şasea din La Liga, scrie News.ro.

Andrei Rațiu, nota 6,8 după Rayo - Espanyol 2-1

Pentru prestația sa din această partidă, Rațiu, care a ratat un transfer la Fulham în această vară, pentru 25 de milioane de euro, a fost notat cu 6,8 de portalul de specialitate Sofascore.

Gazdele au marcat primul gol al înfruntării de pe Estadio Municipal de Butarque, prin Alvaro Garcia, în minutul 3. Scorul a fost majorat de Adria Pedrosa, în minutul 26, iar în repriza secundă Roberto Fernandez a redus din diferenţă în minutul 54.

Rayo Vallecano, pentru care Andrei Raţiu a fost integralist, s-a impus cu 2-1 în faţa lui Espanyol Barcelona şi a bifat a doua victorie stagională.

Rayo e pe locul 12, cu 7 puncte, iar Espanol e pe locul 8, tot cu 7 puncte.