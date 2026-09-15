GALERIE FOTO La fel ca Tavi Popescu! Un fotbalist uriaș, prins la volan cu baloane și canistre cu gaz ilariant

La fel ca Tavi Popescu! Un fotbalist uriaș, prins la volan cu baloane și canistre cu gaz ilariant Fotbal extern
SPORT.RO
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Octavian Popescu este implicat într-un scandal de proporții.

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Raheem SterlingOctavian Popescugaz ilariant
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Jucătorul lui FCSB ar fi fost trimis sub formă de împrumut în Grecia, la Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, pentru a scăpa de anturajul în care intrase în ultima perioadă.

Raheem Sterling, prins cu gaz ilariant la volan

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În ultimele săptămâni petrecute la FCSB, fotbalistul a lipsit de la antrenamente și de la meciuri, iar motivul invocat a fost o răceală puternică. Ulterior, Mihai Stoica l-a trimis pe Octavian Popescu la familia sa, iar de acolo jucătorul a plecat direct în Grecia. Se pare, însă, că poveste este mai complicat. Potrivit Prosport, Octavian Popescu ar fi fost prins cu gaz ilariant, o substanță care nu este ilegală în România.

Cazul jucătorului de la FCSB nu este unul singular. În aceeași zi în care au apărut zvonurile cu privire la Octavian Popescu, presa britanică a relatat despre încă un jucător care a fost prins cu gaz ilariant.

Raheem Sterling a fost prins cu gaz ilariant la volan, după ce autoturismul în care se afla a provocat un accident minor pe o autostradă din Anglia. Fostul jucător de la Liverpool, Manchester City, Chelsea și Arsenal a condus haotic pe o autostradă din Anglia înainte de a provoca un accident minor. Sterling a fost abordat de un polițist, iar, în momentul în care omul legii a deschis portiera mașinii, acesta a descoperit baloane și mai multe canistre cu gaz ilariant și baloane.

Sterling a fost imediat încătușat și transportat la secția de poliție pentru audieri. Conform The Sun, Raheem Sterling riscă să fie închis timp de doi ani pentru gestul său.

Raheem Sterling a evoluat ultima oară pentru Feyenoord, însă s-a despărțit în vară de gruparea olandeză și, în acest moment, este liber de contract.

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