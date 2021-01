Dan Petrescu, avertizat dupa ce a preluat-o pe Kayserispor! Ce sfaturi i-a dat Mircea Lucescu pentru a reusi in Turcia: "Are nevoie de ajutorul lor! E o situatie foarte foarte grea"

De trei ori campion in Romania cu CFR Cluj, Dan Petrescu a preluat-o pe Kayserispor din Turcia, care se zbate in zona retrogradarii.

Kayserispor este pe locul 18 in Turcia, cu 16 puncte dupa 17 meciuri jucate. Echipa il asteapta pe Dan Petrescu intr-o revenire de forma, dupa ce a reusit sa castige ultimele doua etape din campionat, scor 1-0 la Denizlispor si 1-0 cu Yeni Malatyaspor.

La Kayserispor, Dan Petrescu ii va gasi pe Cristi Sapunaru, Denis Alibec si Silviu Lung Jr.

"Foarte bine ca s-a dus, incearca si el o alta cale. Cred ca a dat mult, totul la CFR. E normal sa incerce, cred ca nu mai avea motivatie. Nu a vrut sa intre intr-o rutina care sa il duca la insucces. El e un antrenor care prinde foarte bine in campionatul Turciei.

Din pacate, a preluat o echipa intr-o situatie foarte foarte grea. Acum depinde de jucatorii pe care ii are la dispozitie, de cum va fi ajutat de romanii care sunt acolo, care cunosc ambianta. Sa ii dea o mana de ajutor, iar el are o pregatire destul de importanta ca sa reuseasca sa faca si performanta. Dupa care trebuie sa faca pasul, nu e bine sa ramana foarte mult, pentru ca isi epuizeaza relatia cu jucatorii in primul rand", a spus Mircea Lucescu.