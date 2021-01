Sumudica, noi dezvaluiri BOMBA! A primit oferta de la Kayserispor inaintea lui Dan Petrescu: "Era o oferta extraordinara, incredibila!" Ce raspuns le-a dat

Marius Sumudica (49 de ani) traverseaza o perioada excelenta pe banca lui Gaziantep.

Sumudica nu va mai fi singurul antrenor roman din Turcia, urmand ca Dan Petrescu sa fie prezentat pe banca lui Kayserispor, ocupanta ultimei pozitii din clasament.

Marius Sumudica spune ca a fost sunat se seful lui Kayserispor pentru a i se face o oferta, pe care a refuzat-o, iar ulterior a oferit cateva informatii despre Dan Petrescu:

"Din cate stiu, nu mai sunt singurul antrenor roman. Am primit o oferta de la Kayserispor. Au facut o oferta extraordinara, incredibila. Exista respect in randul cluburilor si nu as putea accepta aceasta oferta. Am refuzat politicos. M-au sunat acum doua zile.

Am o relatie foarte buna cu presedintele. Le-am oferit si o parere despre Petrescu. Dan Petrescu trebuie sa pastreze echipa in prima liga. In caz contrar, nu va mai putea antrena aici.

Ii urez noroc. Am vorbit despre asta foarte bine, vreau sa functioneze. Sunt doua probleme. Ii va fi foarte greu pentru ca nu cunoaste campionatul. Indiferent de transferurile pe care le va face, timpul este dusmanul sau. Jucam la fiecare 3 zile, trebuie sa cunoasca bine echipa si sa aduca jucatori", a spus Sumudica, pentru Gazetekayseri.com.

Marius Sumudica a mai antrenat-o pe Kayserispor in perioada 2017 - 2018, cand era la prima sa experienta de antrenor in fotbalul turc.

SUMUDİCA: “BANA TEKLİF ETTİLER”

