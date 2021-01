FABULOS! S-a aflat motivul care a DECLANSAT RUPTURA dintre Dan Petrescu si CFR Cluj! Factura la dentist de 18.000 de EURO, pe numele lui Nelutu Varga :)! Detalii incredibile

Dan Petrescu (53 de ani) s-a despartit de CFR Cluj in luna noiembrie a anului trecut.

Petrescu a plecat de la CFR Cluj dupa trei ani incredibili in care a reusit sa castige de fiecare data titlul in Liga 1.

Desi echipa se afla si in acest an in lupta la titlu, Dan Petrescu a surprins pe toata lumea si s-a despartit de CFR Cluj.

Motivul invocat de antrenor atunci a fost ca are nevoie de o schimbare si isi doreste sa plece din tara.

La aproape doua luni distanta, ies la iveala noi detalii despre ruptura care s-a produs intre Dan Petrescu si Nelutu Varga, patronul lui CFR Cluj.

Fanatik anunta ca Dan Petrescu a fost la unul dintre cei mai buni dentisti din tara, la recomandarea lui Nelutu Varga, insa cand a venit vorba de achitarea lucrarii, 'Bursucul' a cerut ca factura sa fie trecuta pe numele patronului de la CFR.

Suma nu a fost deloc de neglijat, suma totala ridicandu-se la 18.000 de euro, adica aproape 1 miliard de lei vechi.

"Incredibil! Ma roaga sa-l ajut cu o vorba buna si-mi trimite factura de un miliard", ar fi zis Nelutu Varga in momentul in care a venit nota de plata, potrivit sursei citate.

Dan Petrescu ar fi inteles ca totul va fi platit de patronul CFR-ului, in ciuda faptului ca antrenorul a incasat in Gruia aproximativ 1.9 milioane de euro doar in anul 2020.

"A luat milioane de euro de la CFR Cluj in 2020 si nu poate sa-si plateasca aproape 20 de mii de euro pentru niste carii", ar fi fost replica nervoasa a lui Nelutu Varga, conform Fanatik.

Dan Petrescu va fi noul antrenor al lui Kayserispor, in Turcia, si a pregatit deja primul transfer! Un jucator de la CFR Cluj il va urma la noua echipa.