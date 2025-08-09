LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:30, UTA Arad și Farul Constanța se întâlnesc în primul meci al zilei de sâmbătă, în cadrul etapei a cincea din Superligă.

Stadionul Francisc Neuman va găzdui un duel interesant între două echipe aflate în mare formă, UTA și Farul.

UTA lui Adrian Mihalcea este neînvinsă în acest debut de campionat



Arădenii au început campionatul cu o remiză spectaculoasă, 3-3 cu Universitatea Craiova, meci în care au revenit de la 0-3.

A urmat un alt egal cu o reprezentantă a României în cupele europene, 1-1 cu U Cluj, după care au venit două victorii, 1-0 cu FC Hermannstadt (acasă) și 2-1 la Ploiești, cu Petrolul.

Farul lui Ianis Zicu are trei victorii consecutive



Dobrogenii vin după trei victorii la limită, meciuri în care Alexandru Ișfan a marcat de fiecare dată, iar Răzvan Tănasă a înscris și el de trei ori și a scos un penalty.

39 de driblinguri a reușit trupa constănțeană în primele patru runde, locul 1 la acest capitol.

Câte două victorii au reușit fiecare în ultimele 10 confruntări directe din campionat. Din cele șase remize din intervalul menționat, trei au fost fără gol marcat.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 10 mai 2025, Farul - UTA Arad 1-2 (Denis Alibec / Dániel Zsóri, Marinos Tzionis).

Adrian Mihalcea și Ianis Zicu au fost colegi trei sezoane la Dinamo



Din postura de antrenori, Adrian Mihalcea și Ianis Zicu se vor duela în premieră pe prima scenă.

Ca jucători, aceștia au fost colegi la Dinamo timp de trei sezoane (2000-2001, 2001-2002, 2004-2005).

