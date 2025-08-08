Sosit la FCSB în 2023, Băluță a fost un fotbalist important timp de două sezoane. În această vară, Gigi Becali a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale, iar vineri s-a oficializat despărțirea.



Alexandru Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB

Băluță este acum jucător liber de contract, iar Mihai Stoica anunță că dublul campion al României este așteptat să semneze cu un club din străinătate.



"Pe lista de campionat sunt 21 de jucători în afara celor formați de club. Edjouma, Băluță și Gele nu și-au găsit locul. A plecat Ștefănescu, a intrat Edjouma acum. Pleacă Gheorghiță, trebuie să ținem locul pentru Dawa.



Băluță și-a încheiat azi contractul cu noi. În seara asta a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil că va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar sunt multe echipe care îl doresc în străinătate", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.