VOYO aduce în exclusivitate pentru abonații săi o confruntare de top din fotbalul englez: Liverpool – Crystal Palace, meci ce se dispută în cadrul Community Shield, competiția care dă startul noului sezon fotbalistic în Anglia. Partida va fi transmisă duminică, 10 august, la ora 17:00, în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Community Shield este tradiționalul meci care marchează debutul sezonului competițional în Anglia, punând față în față câștigătoarea Premier League și câștigătoarea Cupei Angliei (FA Cup). De această dată, duelul aduce în prim-plan două echipe spectaculoase: Liverpool, una dintre cele mai titrate formații din istoria fotbalului britanic, și Crystal Palace, o echipă în plină ascensiune, care și-a câștigat dreptul de a juca în această finală grație unui parcurs remarcabil.

Meciul are toate ingredientele unei confruntări spectaculoase: orgolii, trofee puse în joc și mii de fani care așteaptă cu sufletul la gură primul duel cu miză al sezonului. Liverpool își propune să înceapă cu dreptul o nouă eră, în timp ce Crystal Palace vine să își confirme statutul de echipă capabilă de surprize.

Transmisiunea meciului pe VOYO face parte din angajamentul platformei de a aduce utilizatorilor conținut sportiv premium, în exclusivitate. Din acest sezon, VOYO este destinația principală pentru microbiști, oferind în direct toate meciurile din Premier League, dar și competiții europene și locale, într-un format modern, accesibil de pe orice dispozitiv.

Pentru a urmări meciul, utilizatorii pot accesa platforma voyo.ro și se pot abona pentru a beneficia de întreaga ofertă sportivă, dar și de seriale, filme și emisiuni originale. Liverpool – Crystal Palace, Community Shield, duminică, 10 august, ora 17:00 – în direct și în exclusivitate, doar pe VOYO.

