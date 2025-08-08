FOTO Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita

Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB este aproape de o calificare în play-off-ul Europa League, după ce a câștigat meciul tur cu Drita, scor 3-2, la București.

TAGS:
FCSBDritaShkendijaUEFAflorin tanase
Din articol

Returul Drita - FCSB va avea loc pe Stadiumi Fadil Vokrri din Priștina, joi, de la ora 21:00, în direct pe VOYO. Campioana României nu se va putea baza nici la acest duel pe Florin Tănase.

Faultul lui Florin Tănase, încadrat la agresiune. UEFA a confirmat suspendarea

Așa cum se știa, Florin Tănase a fost suspendat trei meciuri de UEFA după cartonașul roșu văzut în meciul tur cu Shkendija (0-1). Comisia de Disciplină a forului european a confirmat hotărârea într-un comunicat publicat vineri pe site-ul oficial.

Comisia de Disciplină a încadrat la "agresiune" faultul dur comis de Florin Tănase asupra lui Liridon Latifi. Decarul de la FCSB a ispășit deja două etape de suspendare, iar ultima va fi la returul cu Drita de săptămâna viitoare.

Tănase va juca putea din nou pentru FCSB în cupele europene începând cu faza play-off-ului. Campioana României va înfrunta Aberdeen, în Europa League, în cazul în care trece de Drita. Dacă este eliminată, FCSB coboară în Conference League și se va duela cu învingătoarea din dubla Differdange - Levadia Tallinn (2-3, în tur).

Suspendat în cupele europene, Florin Tănase a reușit trei goluri în derby-ul cu Dinamo, pierdut cu 3-4. Decarul de la FCSB este așteptat pe teren din primul minut și la jocul cu Unirea Slobozia, de duminică.

VIDEO Eliminarea lui Florin Tănase din Shkendija - FCSB

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale românilor
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale rom&acirc;nilor
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a făcut anunțul! Revine un titular la FCSB + un nou &bdquo;under&rdquo;
Gigi Becali a făcut anunțul! Revine un titular la FCSB + un nou „under”
Sepsi OSK, ce transfer! Covăsnenii au adus un jucător școlit &icirc;n Olanda: &rdquo;Mult succes la echipă!&rdquo;
Sepsi OSK, ce transfer! Covăsnenii au adus un jucător școlit în Olanda: ”Mult succes la echipă!”
&rdquo;Nu o să ies de aici cu viață&rdquo;. A marcat o &rdquo;dublă&rdquo; și a declanșat iadul la doi pași de Rom&acirc;nia
”Nu o să ies de aici cu viață”. A marcat o ”dublă” și a declanșat iadul la doi pași de România
Gică Popescu și golul care &icirc;i ține amintirea vie pe White Hart Lane
Gică Popescu și golul care îi ține amintirea vie pe White Hart Lane
Roger Federer a &icirc;mplinit 44 de ani. Recordurile elvețianului care nu vor fi atinse niciodată de Nadal și Djokovic
Roger Federer a împlinit 44 de ani. Recordurile elvețianului care nu vor fi atinse niciodată de Nadal și Djokovic
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali scoate un titular din primul &rdquo;11&rdquo; după meciul cu Drita: &rdquo;Prea lent, nu mi-a plăcut!&rdquo;

Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”

FCSB - Drita 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

FCSB - Drita 3-2 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Am greșit&rdquo;

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: ”Am greșit”

A numit &icirc;n direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Foarte, foarte bun&rdquo;

A numit în direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: ”Foarte, foarte bun”

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit &icirc;n vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit în vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: &rdquo;Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva&rdquo;

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: ”Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva”

CITESTE SI
Un balaur dobrogean de peste un metru, găsit &icirc;ntr-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

stirileprotv Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!