Returul Drita - FCSB va avea loc pe Stadiumi Fadil Vokrri din Priștina, joi, de la ora 21:00, în direct pe VOYO. Campioana României nu se va putea baza nici la acest duel pe Florin Tănase.



Faultul lui Florin Tănase, încadrat la agresiune. UEFA a confirmat suspendarea

Așa cum se știa, Florin Tănase a fost suspendat trei meciuri de UEFA după cartonașul roșu văzut în meciul tur cu Shkendija (0-1). Comisia de Disciplină a forului european a confirmat hotărârea într-un comunicat publicat vineri pe site-ul oficial.



Comisia de Disciplină a încadrat la "agresiune" faultul dur comis de Florin Tănase asupra lui Liridon Latifi. Decarul de la FCSB a ispășit deja două etape de suspendare, iar ultima va fi la returul cu Drita de săptămâna viitoare.

