LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:30, U Cluj și Petrolul Ploiești se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 5 din Superligă într-un meci de tradiție în fotbalul nostru, cu o istorie începută tocmai în 1952.

Ardelenii vin după o remiză spectaculoasă, 2-2 cu FC Hermannstadt, meci în care Mamadou Thiam a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

De partea cealaltă, Petrolul a pierdut acasă în runda precedentă, 1-2 cu UTA, reușita ploieștenilor fiind izbutită de grecul Konstantinos Doumtsios, care a înscris în premieră pe prima scenă din România.

Meciul cu numărul 81 în campionat între U Cluj și Petrolul



Cele două echipe se vor afla faţă-n faţă în principala competiţie internă pentru a 81-a oară, palmaresul precedentelor confruntări din SuperLigă cuprinzând 23 de succese ale clujenilor, 41 de victorii ale prahovenilor şi 16 rezultate de egalitate.

Palmares cu Universitatea Cluj gazdă: 40 jocuri - 22 victorii U Cluj - 5 remize - 13 succese Petrolul.

Goluri multe în partidele din anii '50 și '60, dar și în ultima întâlnire directă



Prima întâlnire a avut loc în urmă cu 73 de ani, pe 26 octombrie 1952, Flacăra - Ştiinţa 2-2 (antrenori Ilie Oană, respectiv Ştefan Kovacs).

În returul ediţiei respective, 1952-1953, clujenii s-au impus cu 3-2.

Abia peste 3 ani, pe 20 noiembrie 1955, ploieştenii aveau să reuşească primul lor succes în faţa ardelenilor, Flacăra - Ştiinţa 4-1.

Cea mai mare diferenţă de scor pe prima scenă a fost de cinci goluri şi s-a înregistrat de două ori în favoarea clujenilor: 21 mai 1961, Ştiinţa Cluj - Petrolul 6-1 şi 10 iulie 1966, U Cluj - Petrolul 5-0.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 14 decembrie 2024, U Cluj - Petrolul 4-1 (Vl. Blănuță - dublă, M. Thiam, L. Masoero / P. Papp).

La nivelul băncilor tehnice, cei doi antrenori se vor duela pentru a opta oară în campionat, palmaresul precedentelor confruntări cuprinzând 5 succese Ioan Ovidiu Sabău și 2 victorii Liviu Ciobotariu. Info: LPF

