Inter Milano a avut parte de un test pe muchie de cuțit în amicalul disputat vineri seara, pe „Stade Louis II”, împotriva lui AS Monaco.



Trupa lui Cristi Chivu a început meciul cu un șoc: după doar două minute, Akliouche a deschis scorul cu un șut spectaculos de la marginea careului.



Situația s-a complicat și mai mult în minutul 35, când Calhanoglu a văzut al doilea galben și a fost eliminat, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.



Remontada în stil Cristi Chivu



În ciuda loviturilor primite, „nerazzurri” au rezistat până la pauză și au revenit în forță după reluare.



În minutul 60, Lautaro Martinez, bine servit de Bastoni, l-a întors elegant pe Kehrer și a înscris cu un șut deviat. Monaco a avut șansa să revină imediat în avantaj, dar bara s-a opus la execuția lui Zakaria.



Golul decisiv a venit în minutul 80 și a purtat semnătura nou-venitului Bonny. Atacantul adus de la Parma a recuperat în propria jumătate, a sprintat peste jumătate de teren, a trecut de un fundaș și a finalizat cu calm pentru 2-1.



Înainte de starul din Serie A, Inter mai are de disputat două amicale: cu Monza (12 august) și Olympiacos (16 august).

