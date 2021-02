Dinamo - FCSB, LIVE TEXT de la ora 20:45 | E ziua marelui DERBY de Romania! FCSB poate pierde locul 1 daca nu castiga in Stefan cel Mare! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In aceasta seara, de la ora 20:45, Dinamo primeste vizita celor de la FCSB, intr-un meci din etapa a 21-a a Ligii 1.

Inaintea derby-ului, FCSB este lider, cu 45 de puncte, in timp ce Dinamo ocupa locul 9, cu 25 de puncte. Ros-albastrii nu au voie sa rateze victoria pentru a ramane pe locul 1 al clasamentului dupa aceasta etapa, in conditiile in care CFR Cluj are 44 de puncte.

Dinamovistii vin dupa doua victorii consecutive in Liga 1. "Cainii rosii" s-au impus in meciurile cu Gaz Metan Medias (2-1) si UTA Arad (1-0). In meciurile din acest an, Dinamo a mai castigat cu FC Hermannstadt (2-0), fiind invinsa de Chindia Targoviste (0-1) si FC Botosani (0-4).

De cealalta parte, FCSB este neinvinsa de la jumatatea lunii decembrie, cand a pierdut in fata campioanei en-titre, CFR Cluj (0-2). In meciurile din 2021, ros-albastrii au obtinut 3 victorii, cu Astra (3-0), FC Voluntari (2-1) si Poli Iasi (3-1), si doua rezultate de egalitate, in compania celor de la FC Viitorul (2-2) si FC Arges (0-0).

Meciul din tur dintre cele doua mari rivale s-a incheiat cu scorul de 3-2 pentru FCSB, pentru care au marcat Tanase, de doua ori, si Cristea. Golurile lui Dinamo de pe Arena Nationala au fost reusite de Borja Valle si Adam Nemec, spaniolul despartindu-se intre timp de echipa din Stefan cel Mare.

Partida dintre Dinamo si FCSB este programata de la ora 20:45 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Dinamo: Esanu - Sorescu, Puljic, Ehmann, St. Filip - Nepomuceno, Anton, Rauta, Fabbrini - Magaye, Nemec

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Radunovic - Olaru, Morutan, Oaida - Oct. Popescu, Tanase, Coman