La doar un an după transferul în Qatar de la FCSB, Florinel Coman ar putea pleca pentru a doua oară de la Al Gharafa. Internaționalul român ar fi o țintă pentru Borussia Monchengladbach, ocupanta locului 9 în ultima ediție de campionat din Germania.

Florinel Coman, la Borussia Monchengladbach? Ce scriu germanii



"Coman este gata să revină în Europa, iar o posibilă destinație este Bundesliga", scrie Gladbach Live, care explică de ce echipa antrenată de Gerardo Seoane caută o extremă stânga în această fereastră de mercato.



"Flancurile ofensive ale Borussiei nu sunt prea bine acoperite. Pe partea stângă, Robin Hack nu a avut un concurent real în sezonul trecut. Dacă Borussia decide să își întărească lotul, cu siguranță Coman ar putea fi o țintă, având în vedere zvonurile care circulă".



Publicația germană explică și obstacolul principal din calea transferului - salariul lui Coman: "Gladbach nu ar fi dispusă să îi plătească extremei salariul pe care îl încasează în Qatar, un milion de euro. Dacă românul va fi dispus să facă anumite concesii pentru o nouă oportunitate în Europa, atunci cu siguranță se poate ajunge la un acord".



Gladbach Live scrie și despre rolul pe care Mircea Lucescu îl poate avea în transferul lui Coman: "Selecționerul României a dezvăluit că a avut un rol important la împrumutul lui Coman în Italia. Probabil va fi dispus acum să facă același lucru".

Coman, zero goluri în amicalele verii!

La ultimul său sezon, la FCSB, în 2023-2024, Florinel a avut 19 goluri și 11 pase de gol. De când a părăsit țara, cifrele lui Coman, la două echipe, una din Qatar, alta din Italia, sunt următoarele:

*Al-Gharafa – 19 meciuri, 3 goluri

*Cagliari – 9 meciuri, 1 gol

Și, din păcate pentru internaționalul nostru, nici pregătirile pentru noul sezon competițional, 2025-2026, nu arată o schimbare în bine. Dovada? Ce s-a întâmplat în amicalele verii.

Al-Gharafa tocmai a încheiat, astăzi, un stagiu de pregătite în Europa, în Slovacia. Aici, formația pregătită de portughezul Pedro Martins a disputat trei meciuri de verificare:

*2-0 cu FC STK

*2-2 cu Dunajská Streda

*2-1 cu Crystal Palace

În nicio partidă, Coman nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor!

