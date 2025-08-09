După 2-0 contra lui Câmpulung în prima etapă, Concordia Chiajna a suferit un eșec la scor contra Stelei. Ilfovenii au început însă bine în Ghencea și au deschis scorul în minutul 6 prin Mihai Bălașa.



Nicolae Dică, înjurat în Ghencea de fanii Stelei

Steaua a egalat până la pauză prin Rubio, iar în actul secund a mai marcat de trei ori: Pacionel (73'), Chipirliu (87') și Răsdan (90+2'). Echipa lui Daniel Oprița, din nou fără drept de promovare, are două victorii în primele două etape.



Nicolae Dică nu a fost deloc bine primit de fanii Stelei. Fost jucător emblematic în Ghencea, ex-atacantul asociat cu rivala FCSB a fost înjurat de suporterii gazdelor.



"Este schimbat cu totul stadionul, un stadion foarte frumos. Aici am făcut performanță și am avut cele mai bune rezultate din cariera mea de jucător și nu am cum să le uit.



Da, deranjantă maniera în care am fost primit, dar nu vreau să comentez. Nu are rost. Sunt tot acei suporteri care erau pe garduri de bucurie și ieșeau în stradă când eu împreună cu generația mea am făcut performanță. Treaba lor, să facă ce vor și să strige ce vor!", a spus Dică, la conferința de presă.

Nicolae Dică, după Steaua - Chiajna 4-1: "Am jucat fără curaj"



În ceea ce privește jocul, Dică a spus că avea așteptări mai mari de la jucătorii cu experiență din lotul Chiajnei.



"Sunt dezamăgit. Am întâlnit o echipă bună, dar am început jocul foarte bine, am reușit să marcăm și am avut ocazii de a face 2-0. După 15-20 de minute ne-am retras foarte mult, n-am mai avut curaj să ținem de minge și am fost egalați din acea fază. fixă. În a doua repriză am început bine jocul din nou, am avut ocazii de a face 2-1, dar n-am reușit. Am primit 3 goluri din niște greșeli mari. Am dat mingea adversarului fără nicio presiune.



Am jucat prea puțin în această seară și fără curaj. Vreau mai mult de la echipa mea pentru că am jucători cu experiență, cu meciuri jucate la Liga 1 și Liga 2.



Presiune mare e peste tot. Eu îmi doresc să câștig jocurile oriunde aș fi. Trebuie să strângem rândurile. E doar începutul campionatului și deja un duș rece. Urmează meciuri în Cupa României, în campionat și am încredere că putem face jocuri și rezultate bune", a mai spus Dică.

