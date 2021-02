BREAKING NEWS: Fostul jucator al FCSB a fost dat in urmarire prin Interpol! Caz socant: e banuit ca a trucat meciuri si e cautat de politie in toata lumea

Mijlocasul central in varsta de 28 de ani are mari probleme cu legea.

Fratele mult mai celebrului Sulley Muntari, Muniru este acuzat de trucare de meciuri si a fost dat in urmarire internationala de catre Interpol, conform Sports World Ghana.

Revenit in tara natala dupa mai multi ani petrecuti in Europa, Muniru este cautat de politie si, daca va fi gasit vinovat, ar putea risca chiar o pedeapsa cu inchisoarea.

Presa din Ghana anunta ca Interpol le-a cerut oficialilor ghanezi sa le puna la dispozitie o lista cu locurile in care Muniru a calatorit in perioada octombrie-noiembrie 2020.

Muniru a plecat de la FCSB in 2017 in urma unui conflict la antrenament cu Florin Tanase. Ulterior, mijlocasul a jucat pentru Tondela, Malatyaspor, Dinamo Minsk si Tambov, inainte de a reveni in Ghana la Asante Kotoko in noiembrie 2020.

Sursa foto: Sports World Ghana