Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a tras o serie de concluzii după victoria echipei sale, prima după patru înfrângeri consecutive în toate competițiile.



Printre altele, Becali a fost întrebat și despre Juri Cisotti (32 de ani), unul dintre favoriții săi de la FCSB. Italianul a fost titularizat în meciul cu Drita, dar a fost înlocuit de Dennis Politic în minutul 68.



Gigi Becali îl apără pe Juri Cisotti



Omul care decide totul la FCSB a găsit explicația pentru care mijlocașul italian ”nu a avut realizări” în ultimele meciuri.



”La Cisotti nu există scădere, n-a avut realizări pentru că nu a avut echipă. Nu e nicio scădere”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Cisotti a fost transferat în iarnă de la Oțelul Galați și a devenit rapid unul dintre favoriții patronului Gigi Becali. Italianul și-a continuat evoluțiile bune și în acest sezon, în care a reușit un gol și patru pase decisive în zece partide.



În cazul în care va reuși să se califice în faza următoare din Europa League, FCSB se va duela cu scoțienii de la Aberdeen. Dacă este eliminată de Drita, campioana României coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).



FCSB - Drita 3-2 | Echipele de start:



FCSB : Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut (cpt.) - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea

: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut (cpt.) - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima - Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian

Drita : Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi, Manaj

: Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi, Manaj Rezerve: Belhuli, Rexhepi - Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj

VIDEO: FCSB - Drita 3-2 (Rezumatul partidei)

