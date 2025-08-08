Malcom Edjouma, scos de pe lista LPF în startul acestui sezon, a reintrat în planurile lui FCSB. Francezul a fost trecut pe lista UEFA, a jucat în partida cu Drita, însă pentru Superliga se lovea de o problemă bizară.

LPF și FRF au modificat regula care împiedica revenirea lui Malcom Edjouma pe lista lui FCSB



Conform regulamentului, cluburile pot modifica lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale. Astfel, FCSB ar fi trebuit să apeleze la un artificiu: să îi rezilieze contractul lui Edjouma, iar francezul să semneze apoi altul pentru a putea fi considerat jucător nou și eligibil pentru listă.



Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de acest articol din regulament, iar FRF și LPF au acceptat să îl modifice. Malcom Edjouma poate fi acum trecut pe lista LPF fără să mai fie nevoie de un nou contract.



"În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreşedinte FRF:

Aprobă propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice", a transmis FRF, care a publicat și versiunea actualizată a regulamentului.

