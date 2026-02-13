Cosmin Contra (50 de ani) a început sezonul cu un episod tare neplăcut, când a fost pus pe liber, la Al-Kholood (Arabia Saudită), după doar câteva zile. Ce s-a întâmplat însă, ulterior, a dovedit că plecarea din Regat a fost un mare pas înainte.

Din octombrie, Contra a ajuns la Al-Arabi Doha (Qatar), iar aici a făcut până acum o muncă admirabilă. Pentru că preluat echipa de pe penultimul loc și a ridicat-o pe poziția a 5-a, la doar cinci puncte de podium. Mai mult decât atât, „Guriță“ are șansa câștigării unui trofeu prețios, în acest sezon. Și tocmai a făcut un pas mare, spre acest obiectiv îndrăzneț.

Contra, în sferturile Amir Cup, competiție de 4,5 milioane de euro

În optimile Amir Cup 2026, a doua întrecere fotbalistică pe plan local, Al-Arabi a trecut de Al-Shahaniya, scor 2-0. Golurile echipei lui Contra au fost marcate de Rodri (27) și de Al-Hussain (45+2).

Grație acestui succes, Al-Arabi a avansat, în sferturi, unde o va întâlni pe Al-Duhail. Ceea ce înseamnă că echipa lui Contra e la trei victorii distanță de trofeu. Unul care va aduce suma de 4,500,000 de euro pentru echipa câștigătoare, în acest sezon. Finalista se va alege cu jumătate din această sumă.

De amintit că, sâmbătă (ora 15:30), Al-Gharafa, formație la care evoluează Florinel Coman, va juca și ea în Amir Cup 2026, faza optimilor. „Leoparzii“ vor primi vizita celor de la Al-Kharitiyath, într-un moment în care Al-Gharafa a fost lovită de un veritabil „cutremur“, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.