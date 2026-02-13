Hull City - Chelsea, ora 21:45, LIVE pe VOYO. Londonezii caută primul trofeu FA Cup după opt ani

În cursa pentru promovarea în Premier League, Hull City are un parcurs impresionant și în FA Cup, acolo unde a reușit să ajungă până în optimile competiției. Echipa este, însă, în fața unui examen dificil. Va întâlni Chelsea pe teren propriu, una dintre echipele din partea superioară a clasamentului din Premier League.

Având în vedere că titlul este foarte departe, FA Cup poate fi un obiectiv important pentru Chelsea în acest sezon. Londonezii sunt și printre cei mai titrați din istoria acestei competiții, cu opt trofee câștigate.

Eliminată de Arsenal din EFL Cup, Chelsea este pe locul cinci în Premier League și se luptă pentru accederea în UEFA Champions League.

Ultima oară când Chelsea a câștigat FA Cup a fost în sezonul 2017-2018.