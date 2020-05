Rasturnare de situatie! Un fost fotbalist scotian face un anunt surprinzator la adresa lui Ianis: "Trebuie sa rad de speculatiile fanteziste!" Ce spune de transferul la Rangers

Ianis Hagi este imprumutat de Genk la Glasgow Rangers, in Scotia.

Rangers va trebui sa achite 5 milioane de euro pentru transferul lui Ianis, insa David Provan, fost mare jucator al rivalei Celtic spune ca acest lucru nu va fi posibil.

Problemele financiare cu care se confrunta Glasgow Rangers face aceasta tranzactie sa pice in acest moment:

"Trebuie sa rad de speculatiile fanteziste conform carora Rangers este gata sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv pe Ianis Hagi de la Genk.

Daca ei sau oricare alt club are 4 milioane de lire sterline, vor folosi banii pentru a aprinde luminile", a spus David Provan, potrivit The Scottish Sun.

Gica Popescu: "Rangers si-l doreste foarte mult. Decizia tehnica a fost luata"

Presedintele de la Viitorul anunta ieri ca gruparea scotiana il doreste pe Ianis foarte mult si este convins ca acest transfer se va face:

"Probabil se vor renegocia anumiti termeni contractuali intre cele doua cluburi, dar eu sunt convins ca se va face acest transfer. Rangers si-l doreste foarte, foarte mult. Aceasta nenorocire care s-a abatut asupra planetei influenteaza financiar. Aici nu se pune problema de decizie tehnica. Decizia tehnica a fost luata.

Ianis doreste foarte mult sa ramana la Glasgow, pentru ca s-a acomodat foarte bine, este foarte apreciat, are o 'chimie' foarte buna cu antrenorul, cu colegii, managementul echipei. A inceput si a jucat foarte bine in aceste meciuri, pana la inceperea pandemiei. Isi doreste sa ramana acolo si cred ca asta se va si intampla, indiferent de ofertele pe care le va avea. Rangers e optiunea numarul unu", spunea Gica Popescu la Look Plus.