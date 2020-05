Unde va juca Florin Andone din vara!? Poate fi coleg cu Ianis Hagi! Atacantul nationalei pleaca de la Galatasaray la finalul sezonului

Florin Andone va pleca de la Galatasaray in vara.

Florin Andone este imprumutat de Brighton la Galatasaray, dar intelegerea expira la finalul sezonului si atacantul nationalei noastre va trebui sa se intoarca in Premier League, conform presei din Anglia.

Problema este ca Andone nu stie daca isi va mai gasi locul la Brighton, pentru ca clubul doreste sa il achizitioneze pe Adrian Grbic de la Clermont din Liga a 2-a franceza, anunta Sky Sports.

Nici Galata nu doreste sa il pastreze pe Andone, care a strans doar 11 meciuri pentru echipa turca. S-a vorbit de interesul celor doi granzi ai Scotiei pentru atacant, Celtic si Rangers, scrie telekomsport. La Rangers, Andone ar putea fi coleg cu Ianis Hagi si ar putea fi un plus si pentru echipa Romaniei.

"Ar trebui sa primesc mai multe sanse la Brighton. Credeam ca o sa am un rol mai important in echipa. N-am jucat si mi-am pierdut increderea in mine.", a spus Andone acum ceva timp.

Florin Andone este cotat la 3,2 milioane de euro. Atacantul are 25 de aparitii in echipa nationala, unde a marcat 2 goluri.

Imagini cu Florin Andone de la Brighton: