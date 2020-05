Scandal imens in Scotia! Clubul lui Ianis Hagi face acuzatii incredibile

Rangers spune ca oficiali ai federatiei si ai ligii ar fi trimis o scrisoare catre UEFA ca sa o ajute pe rivala Celtic.

Glasgow Rangers a alcatuit un dosar care cuprinde dovezi ca Scottish Professional Football League (SPFL) si Scottish Football Association (SFA) au trimis o scrisoare catre UEFA, in care se solicita acordul forului continental pentru finalizarea sezonului fara a se mai juca vreun meci. In document se afirma ca exista suportul majoritatii echipelor din Scotttish Premier League, desi inca nu avusese loc o intrunire si un vot in aceeasta privinta. De asemenea, echipa de pe Ibrox acuza ca cluburile nu fusesera anuntate ca exista posibilitatea ca ele sa achite pagube de 10 milioane de lire sterline catre detinatorii drepturilor tv si catre sponsorii campionatului, dar si ca votul a fost aranjat.

Rangers vrea ca o investigatie independenta sa fie deschisa pentru a se analiza circumstantele in care s-a dat o rezolutie controversata, luna trecuta, care a incheiat sezonul pentru cele trei divizii inferioare si a acordat conducerii SPFL un mandat sa faca la fel cu prima liga scotiana. Oficialii clubului au cerut demiterea mai multor conducatori ai ligii, din cauza ca ar fi favorizat rivala Celtic pentru a castiga al noualea titlu consecutiv, au luat decizii fara a se consulta cu cei 42 de membri ai SPFL, nu au oferit toate informatiile necesarii luarii deciziilor, unele cluburi au fost constranse pentru a accepta anularea sezonului si votul decisiv al lui Dundee pentru anularea Championship ar fi fost luat contabilizat, desi inca nu sosise raspunsul oficial al clubului.

O intalnire decisiva a cluburilor din prima divizie scotiana are loc astazi. Echipa lui Steven Gerrard si Ianis Hagi este la 13 puncte in spatele lui Celtic, dar mai are sanse matematice sa castige titlul. Anularea sezonului din cauza coronaviruslui va aduce clubului pierderi financiare de cel putin 10 milioane de euro, din drepturi tv, sponsorizari, vanzarea de bilete si materiale de marketing.