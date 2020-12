E GATA! Sergiu Bus, OUT de la FCSB in iarna! Gigi Becali il da aproape pe DEGEABA! Decizia de ULTIMA ORA luata de patronul ros-albastrilor

Din articol Toni Petrea poate fi salvatorul lui Bus

Sergiu Bus (28 de ani) este aproape sa isi incheie aventura la FCSB dupa doar cateva luni.

Gigi Becali il aducea pe Sergiu Bus in luna august a acestui an si il anunta ca o adevarata lovitura pentru atacul FCSB-ului.

Prezentat cu o conferinta de presa speciala, Sergiu Bus era anuntat ca fiind atacantul pe care 'FCSB nu l-a mai avut pana acum'.

Cu toate acestea, Bus a fost mai mult rezerva in scurta perioada petrecuta la FCSB si nu a reusit sa inscrie decat doua goluri in cele 11 aparitii.

Gigi Becali il aducea sub forma de jucator liber in vara si ii platea o prima de instalare de 120.000 de euro.

Potrivit Fanatik, patronul FCSB-ului vrea sa renunte la atacant in aceasta iarna si cere in schimbul sau fix 120.000 de euro, cat a fost prima de instalare.

De asemenea, conform sursei citate, Bus isi poate plati chiar singur cei 120.000 de euro pentru a ramane liber de contract si a negocia cu ce echipa isi doreste.

Gigi Becali vrea sa transfere un alt atacant in aceasta iarna!

Toni Petrea poate fi salvatorul lui Bus

Sergiu Bus este momentan accidentat si ar putea sa revina pe teren la inceputul anului 2021.

Atacantul este vazut in continuare de staff ca fiind o solutie importanta pentru ofensiva echipei. Potrivit aceleiasi surse, Toni Petrea ar fi insistat ca Bus sa fie pastrat si din iarna, considerandu-l un bun creator de spatii pentru extremele ros-albastrilor.

Bus mai are contract cu FCSB pana in 2023. Cota de piata a atacantului este de 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

"Sergiu va semna pe 3 ani. Eu am fost entuziasmat cand am semnat cu el. Eu acum spun ce cred, adica i-am spus lui Meme ca atacant ca el nu am avut pana acum, poate Kapetanos, poate Alibec, dar n-a fost serios.

El e mobil, tehnic, da cu capul, are viteza, forta, le are pe toate. Bizonul era puternic, le avea pe toate, dar mie imi place genul de jucator care sa intre in combinatii cu Man si Coman. I-am pus si o clauza de 2 milioane", spunea Gigi Becali, la conferinta de presa a prezentarii lui Bus.