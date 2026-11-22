Darius Olaru (28 de ani) a fost titular și a evoluat până în minutul 66 din partida Union Saint-Gilloise - Kortrijk 1-0, contând pentru etapa a 12-a din Jupiler Pro League.

Nota lui Darius Olaru după Union Saint-Gilloise - Kortrijk 1-0

Fostul căpitan al celor de la FCSB a primit din partea portalului SofaScore nota 6,6 pentru evoluția sa, mult sub media echipei sale de 8,15.

Olaru a fost înlocuit la scorul de 0-0, iar golul victoriei a fost marcat de fundașul central Louis Patris în minutul 84.

Darius Olaru a jucat pe postul de mijlocaș ofensiv, nereușind decât să trimită un șut în blocaj, fără să ofere, de asemenea, o pasă decisivă sau să creeze o fază periculoasă. El a avut un procentaj al paselor corecte de 88% (22 din 25).

Sezon problematic pentru Olaru la Saint-Gilloise

Darius Olaru a fost titular pentru prima oară, după ce a suferit o comoție cerebrală pe 22 octombrie în Union Saint-Gilloise - Beer Sheva 4-0 din Europa League. Mijlocașul ofensiv a fost înlocuit atunci după 30 de minute.

Transferat în vară de la FCSB pentru 3.000.000 de euro, Darius Olaru a jucat în 13 meciuri oficiale pentru Union Saint-Gilloise, în care a marcat doar un gol și a oferit o pasă decisivă.