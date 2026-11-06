Ionuţ Radu a fost integralist la Celta Vigo și a apărat un penalty în minutul 80, iar Darius Olaru a intrat în minutul 86 la St. Gilloise.

Nota lui Ionuț Radu după duelul cu Darius Olaru din UEL

Chiar dacă a încasat două goluri, Ionuț Radu a primit în presa spaniolă nota 6, cea mai mare dintre titularii lui Celta Vigo.

„Ionuț Radu: 6. Salvator. A primit două goluri, dar a evitat ca pedeapsa să fie și mai mare”, a scris El Desmarque.

Desfășurarea confruntării

Gazdele au deschis scorul pe Balaidos, Pablo Duran semnând golul care aducea avantaj pentru Celta în minutul 11.

Egalarea a venit în minutul 35, când Besfort Zeneli a primit în careu şi a înscris printre picioarele lui Ionuţ Radu. Tot Zeneli i-a adus în avantaj pe oaspeţi, cu golul său din minutul 49.