Ștefan Baiaram (23 de ani) nu a fost inclus în lot în meciul precedent, disputat de Universitatea Craiova în deplasare cu CFR Cluj (0-0), după ce tatăl său a suferit un infarct.

Titular în meciul de la Arad, cu UTA, decarul Universității Craiova a marcat o ”dublă” în minutele 18 și 24, iar după prima sa reușită a avut un mesaj special: ”Tată, astăzi pentru tine joc”.

Pentru Baiaram, aceasta a fost prima ”dublă” din acest sezon pentru Universitatea Craiova. În plus, extrema stângă a ajuns la șapte goluri marcate în 25 de partide disputate în toate competițiile.