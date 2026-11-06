Ionuţ Andrei Radu a fost integralist la gazde şi a apărat un penalty executat de același Zeneli , în minutul 80. Mijlocaşul român Darius Olaru a jucat din minutul 86 la USG.

Internaţionalul român Ionuţ Andrei Radu , portarul echipei spaniole Celta Vigo, a regretat ocaziile ratate de colegi în meciul de pe teren propriu cu formaţia belgiană Union Saint-Gilloise (scor 1-2), disputat miercuri seara în etapa a patra din Europa League.

"Am avut multe ocazii să câştigăm meciul şi nu am profitat de ele. Este ceva ce trebuie să îmbunătăţim, pentru că nimeni nu-ţi dă nimic gratis aici. În plus, am fost puţin ghinionişti la cel de-al doilea gol al lor", a comentat portarul echipei Celta, la finalul meciului de pe stadionul Balaidos.

Radu despre penalty-ul apărat: ”Un moment ca acesta poate schimba un meci, dar nu a făcut-o”

În ciuda înfrângerii, Ion Radu consideră că echipa sa a făcut "un meci bun", subliniind totodată necesitatea ca Celta să-şi îmbunătăţească finalizarea în faţa porţii.

"Trebuie să profităm mai bine de ocaziile pe care le avem. De acum înainte, trebuie să câştigăm fiecare meci pe care îl mai avem de disputat, nu avem altă opţiune", a afirmat goalkeeper-ul român, citat de Agerpres.

În final, Ionuţ Radu a vorbit despre penalty-ul pe care l-a parat la execuţia lui Zeneli, la scorul de 1-2 în minutul 75: "Un moment ca acesta poate schimba un meci, dar nu a făcut-o. Am jucat bine, dar trebuie să dăm mai mult pentru că asta nu este suficient".

Celta Vigo va disputa următorul său meci din Europa League tot pe teren propriu, împotriva englezilor de la AFC Bournemouth, fosta echipă a lui Ionuţ Radu (25 noiembrie), iar apoi se va deplasa în Franţa pentru partida cu Olympique Marseille (10 decembrie).