Formația românului a fost condusă până în minutul 60, însă golul mijlocașului a declanșat revenirea spectaculoasă. Olaru a restabilit egalitatea în minutul 60, iar Union a preluat rapid controlul partidei.

Olaru a dat start la o „remontada” de senzație

Keita a făcut 2-1 în minutul 70, iar Anouar Ait El Hadj a majorat diferența trei minute mai târziu. Guilherme a înscris pentru 4-1 în minutul 75, iar Dylan Aquino a stabilit scorul final, 5-1, în minutul 81.

Mijlocașul român a ajuns la 12 apariții în acest sezon pentru formația belgiană, în toate competițiile. Olaru a marcat un gol în campionat și a oferit o pasă decisivă în preliminariile Champions League.