Formația românului a fost condusă până în minutul 60, însă golul mijlocașului a declanșat revenirea spectaculoasă. Olaru a restabilit egalitatea în minutul 60, iar Union a preluat rapid controlul partidei.
Olaru a dat start la o „remontada” de senzație
Keita a făcut 2-1 în minutul 70, iar Anouar Ait El Hadj a majorat diferența trei minute mai târziu. Guilherme a înscris pentru 4-1 în minutul 75, iar Dylan Aquino a stabilit scorul final, 5-1, în minutul 81.
Mijlocașul român a ajuns la 12 apariții în acest sezon pentru formația belgiană, în toate competițiile. Olaru a marcat un gol în campionat și a oferit o pasă decisivă în preliminariile Champions League.
- În total, fostul căpitan de la FCSB a acumulat 530 de minute în tricoul lui Union Saint-Gilloise.