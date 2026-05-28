Rayo Vallecano a pierdut finala Conference League, scor 0-1, împotriva lui Crystal Palace. Totuși, internaționalul român a primit o distincție importantă după sezonul excelent făcut în cupele europene.

UEFA l-a inclus pe fundașul de 27 de ani în echipa sezonului 2025/2026 din Conference League, după parcursul foarte bun avut alături de formația din Madrid.

Rațiu a bifat 12 meciuri în actuala ediție a competiției și a marcat un gol în remiza cu Hacken, scor 2-2, din faza principală. Românul a fost integralist în toate partidele eliminatorii, inclusiv în finala de la Leipzig.

Cum a fost numit Andrei Rațiu în Spania

Prestațiile sale nu au trecut neobservate nici în presa spaniolă. Publicația diariodeteruel.es i-a dedicat un articol special și l-a supranumit „Minerul” Rațiu.

„Minerul Andrei Rațiu, în cel mai bun unsprezece al sezonului în Conference League”, au titrat spaniolii.

Jurnaliștii iberici au remarcat sezonul excelent făcut de fundașul român și ascensiunea rapidă avută în ultimii ani.

„Rațiu confirmă încă o dată un sezon excepțional la Rayo Vallecano, încununând o ascensiune meteorică începută încă din ligile inferioare de la Andorra”, au scris spaniolii.

În echipa ideală a sezonului din Conference League, Rayo Vallecano are trei reprezentanți: Andrei Rațiu, Florian Lejeune și Isi Palazon. Crystal Palace, câștigătoarea trofeului, domină topul cu patru jucători selectați.

Finala de la Leipzig a fost decisă de golul marcat de Jean-Philippe Mateta, în minutul 51.