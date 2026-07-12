Oltenii au învins-o pe ”U” Cluj duminică seară, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie, la loviturile de departajare. Universitatea Craiova s-a impus cu 5-3 la loteria penaltiurilor, după ce la capătul celor 90 de minute tabela de marcaj a indicat 1-1.

Filipe Coelho, categoric după ce Craiova a câștigat și Supercupa României: ”Penaltiurile? Nu e vorba despre noroc”

După meci, Filipe Coelho, antrenorul din Bănie, a explicat că loteria penaltiurilor nu ar exista și că loviturile de departajare sunt câștigate de echipa care are cea mai bună concentrare.

”Suntem o echipă. Penaltiurile nu sunt despre noroc, sunt despre antrenament. Avem ambiție, o echipă foarte bună. Penaltiurile nu sunt despre noroc pentru mine, sunt despre concentrare.

Trebuie să analizez, dar cred că am avut mai multe ocazii de a marca. Cred că este un rezultat corect, am meritat să câștigăm acest meci

Ne-am gândit la penalty-uri pe final, ne-am pregătit pentru asta și am făcut o schimbare, l-am introdus pe Assad. Este un executant foarte bun. Este despre mentalitate

Este important ca noii jucători să aibă minute. Au venit acum 10 zile, iar Screciu se reface după accidentare. Vom încerca să câștigăm, dar în același timp să avem grijă și de jucători. Asta am spus înainte, asta am făcut.

Ne-am atins obiectivul, acum încercăm să ne refacem, să ne pregătim pentru următorul meci. Va fi important pentru noi. Vrem să câștigăm următorul meci, acesta este marele meu obiectiv.

Să-i recuperăm pe băieți, să ne pregătim pentru următorul meci așa de bine cât putem, să jucăm bine, să ne îmbunătățim ca echipă și să facem un meci bun, pentru că nu este încă gata cu Vitebsk”, a spus Filipe Coelho.

Echipele de start

Universitatea Craiova (3-4-3): R. Sava - Romanchuk, Screciu, Stevanovic - Mora, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu - D. Matei, Nsimba, Baiaram; Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, Monday Etim, Badelj, M. Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, A. Rus, Băsceanu; Antrenor: Filipe Coelho

”U” Cluj (4-2-3-1): Lefter - Stanojev, I. Cristea, Poulolo, Chipciu - Codrea, G. Simion - Pinho, Nistor, Bic - Aliev; Rezerve: Michail Neofytos, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică; Antrenor: Cristiano Bergodi