CS Minaur Baia Mare a anunțat oficial transferul fostului atacant al roș-albaștrilor, Alexandru Buziuc, venit liber de contract de la Corvinul Hunedoara.

În stagiunea precedentă, Buziuc a bifat 24 de meciuri și două goluri pentru Corvinul, iar acum va încerca să ajute formația maramureșeană în noul sezon.

„Cu un CV impresionant și sute de meciuri disputate în fotbalul românesc, Alexandru aduce un plus de valoare incontestabil echipei noastre. Atacant puternic, mereu implicat în fazele de joc și posesor al unui spirit de luptător”, au transmis cei de la Minaur pe rețelele sociale.

Gigi Becali: „Buziuc e pariul meu”

În vara lui 2020, FCSB îl transfera pe Buziuc de la Academica Clinceni pentru aproximativ 50.000 de euro, la insistențele lui Gigi Becali.

„E român și îmi place mie. Voi râdeți, dar îmi place mie de el. Buziuc e pariul meu. Am încredere mai mare în el decât în Debeljuh”, declara atunci patronul FCSB.