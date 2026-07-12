OFICIAL Ce declin! „Pariul” lui Gigi Becali a ajuns în Liga 3: „Aduce un plus de valoare”

Ce declin! „Pariul” lui Gigi Becali a ajuns în Liga 3: „Aduce un plus de valoare” Fotbal intern
SPORT.RO
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Atacantul pe care Gigi Becali îl lăuda în urmă cu câțiva ani, va evolua în sezonul 2026/2027 în Liga 3. 

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Alexandru BuziucFCSBCorvinul HunedoaraMinaur Baia MareGigi Becali
Din articol

CS Minaur Baia Mare a anunțat oficial transferul fostului atacant al roș-albaștrilor, Alexandru Buziuc, venit liber de contract de la Corvinul Hunedoara.

În stagiunea precedentă, Buziuc a bifat 24 de meciuri și două goluri pentru Corvinul, iar acum va încerca să ajute formația maramureșeană în noul sezon.

„Cu un CV impresionant și sute de meciuri disputate în fotbalul românesc, Alexandru aduce un plus de valoare incontestabil echipei noastre. Atacant puternic, mereu implicat în fazele de joc și posesor al unui spirit de luptător”, au transmis cei de la Minaur pe rețelele sociale.

Gigi Becali: „Buziuc e pariul meu”

În vara lui 2020, FCSB îl transfera pe Buziuc de la Academica Clinceni pentru aproximativ 50.000 de euro, la insistențele lui Gigi Becali.

„E român și îmi place mie. Voi râdeți, dar îmi place mie de el. Buziuc e pariul meu. Am încredere mai mare în el decât în Debeljuh”, declara atunci patronul FCSB.

Aventura lui Buziuc în tricoul roș-albaștrilor a durat însă doar un sezon. Atacantul a strâns 22 de apariții în campionat și a marcat un singur gol, înainte de a pleca la CS Mioveni.

Buziuc a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Gaz Metan Mediaș, Academica Clinceni, FCSB, CS Mioveni, CSA Steaua, Ceahlăul, Gloria Bistrița și Corvinul Hunedoara.

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