Roș-albaștrii și alb-vișinii au remizat, scor 0-0, în sfertul UEFAnstastic reeditat pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Dorin Goian a spus ce regret a avut la finalul partidei

Fostul apărător al lui FCSB a spus la finalul meciului că s-a simțit foarte bine pe teren, alături de foștii săi colegi.

Cu toate acestea, Dorin Goian a spus și care a fost marea dezamăgire a serii.

„A fost un meci echilibrat pentru că suntem cu toții orgolioși. Îmi pare rău că nu s-a marcat, dar asta arată că nu ne-a plăcut niciodată să pierdem.

M-am simțit foarte bine pe teren și mă simt tot timpul bine pe teren, când îi alături pe acești foști colegi cu care am împărțit cei mai frumoși cinci ani de zile ca sportiv.

Ne bucurăm că am făcut parte din istoria fotbalului românesc, pentru că nu se întâmplă foarte des ca două echipe românești să se întâlnească într-o fază superioară a cupelor europene.

Îmi pare rău că lumea nu a venit în număr mai mare la stadion, cred că este cel mai mare regret din seara acesta și cea mai mare supărare, tristețe a mea. Pentru că acel 2006 a fost un fantastic pentru fotbalul românesc.

Știam ce ne așteaptă, știam că ei își doresc foarte mult să ne învingă și încă din vestiar am zis că dacă nu intrăm concentrați la joc vom avea probleme.”, a spus Dorin Goian, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

În urmă cu 20 de ani, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un 1-1 în Giulești și un 0-0 în returul de pe Stadionul Național „Lia Manoliu”.

În tur au marcat Bănel Nicoliță pentru Steaua și Viorel Moldovan pentru Rapid. Regula golului din deplasare a făcut diferența între cele două rivale bucureștene.

Echipa Stelei

Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea

Echipa Rapidului

Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă

Arbitrii la centru vor fi Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenții vor fi Aurel Oniță și Octavian Șovre.