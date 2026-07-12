Învins în Bănie, Bergodi se gândește deja la Europa: „Ar fi o minune să trecem de Dinamo Kiev!

„A fost un meci frumos pentru această perioadă prin care trecem. Am jucat un meci bun, ambele echipe au jucat bine. Ei mai bine în prima repriză, noi în a doua. Ăsta a fost meciul. La lovituri de departajare trebuie să ai sânge rece, iar ei au șutat mai bine. Per total, sunt mulțumit de ce am văzut. Am făcut un meci bun împotriva campioanei.

La finalul partidei, antrenorul Cristiano Bergodi s-a arătat mulțumit de jocul prestat de fotbaliștii săi și i-a felicitat pe olteni pentru victorie.

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Bergodi, cu gândul la Dinamo Kiev

Sunt foarte mulțumit de cum au jucat elevii mei. Îmi pare rău de cum s-a pierdut, dar sunt satisfăcut de ce am jucat în cele 90 de minute. Sunt mulțumit. E un punct de pornire. Am jucat contra campioanei și asta ne dă încredere pentru meciul de joi. Ar fi o minune dacă scoatem Dinamo Kiev. Ne vom juca șansa. Plecăm de la 0-0 și ne-am dat singuri o șansă pentru retur.

Craiova are jucători buni. Îi cunosc pe toți. Am jucat împotriva lor anul trecut. Echipa e foarte bună. Dar vom vedea ce va fi. A fost primul meci. Ei au meritat să câștige pentru că au șutat mai bine la loviturile de departajare. Așa fost și la Sibiu (n.r- la finala Cupei României)”, a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului.

Universitatea Craiova a mai cucerit Supercupa României o singură dată, în 2021, după 0-0 și 4-2 la penalty-uri în fața celor de la CFR Cluj. În 2018, a pierdut Supercupa în fața celor de la CFR Cluj, cu 0-1, pe „Ion Oblemenco”.