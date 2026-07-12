Învins în Bănie, Bergodi se gândește deja la Europa: „Ar fi o minune să trecem de Dinamo Kiev!

Învins în Bănie, Bergodi se gândește deja la Europa: „Ar fi o minune să trecem de Dinamo Kiev! Fotbal intern Bergodi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de de 5-3 la loviturile de departajare, duminică seara, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, într-un meci în care scorul a fost egal, 1-1 (1-0), la finalul celor 90 de minute.

TAGS:
Universitatea CraiovaUniversitatea ClujSuperCupa Romaniei
Din articol

La finalul partidei, antrenorul Cristiano Bergodi s-a arătat mulțumit de jocul prestat de fotbaliștii săi și i-a felicitat pe olteni pentru victorie.

„A fost un meci frumos pentru această perioadă prin care trecem. Am jucat un meci bun, ambele echipe au jucat bine. Ei mai bine în prima repriză, noi în a doua. Ăsta a fost meciul. La lovituri de departajare trebuie să ai sânge rece, iar ei au șutat mai bine. Per total, sunt mulțumit de ce am văzut. Am făcut un meci bun împotriva campioanei.

  • Vlcsnap 2026 07 12 23h29m47s640
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Bergodi, cu gândul la Dinamo Kiev

Sunt foarte mulțumit de cum au jucat elevii mei. Îmi pare rău de cum s-a pierdut, dar sunt satisfăcut de ce am jucat în cele 90 de minute. Sunt mulțumit. E un punct de pornire. Am jucat contra campioanei și asta ne dă încredere pentru meciul de joi. Ar fi o minune dacă scoatem Dinamo Kiev. Ne vom juca șansa. Plecăm de la 0-0 și ne-am dat singuri o șansă pentru retur.

Craiova are jucători buni. Îi cunosc pe toți. Am jucat împotriva lor anul trecut. Echipa e foarte bună. Dar vom vedea ce va fi. A fost primul meci. Ei au meritat să câștige pentru că au șutat mai bine la loviturile de departajare. Așa fost și la Sibiu (n.r- la finala Cupei României), a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului.

Universitatea Craiova a mai cucerit Supercupa României o singură dată, în 2021, după 0-0 și 4-2 la penalty-uri în fața celor de la CFR Cluj. În 2018, a pierdut Supercupa în fața celor de la CFR Cluj, cu 0-1, pe „Ion Oblemenco”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”
Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”
ARTICOLE PE SUBIECT
Alex Chipciu, după ce a mai pierdut o finală împotriva Craiovei la penaltiuri: ”100 am bătut la antrenament”
Alex Chipciu, după ce a mai pierdut o finală împotriva Craiovei la penaltiuri: ”100 am bătut la antrenament”
Ce a spus Alex Cicâldău după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa: „Asta am făcut mereu”
Ce a spus Alex Cicâldău după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa: „Asta am făcut mereu”
Fiesta în Bănie! Cum au sărbătorit oltenii câștigarea Supercupei
Fiesta în Bănie! Cum au sărbătorit oltenii câștigarea Supercupei
ULTIMELE STIRI
Filipe Coelho, categoric după ce Craiova a câștigat și Supercupa României: ”Penaltiurile? Nu e vorba despre noroc”
Filipe Coelho, categoric după ce Craiova a câștigat și Supercupa României: ”Penaltiurile? Nu e vorba despre noroc”
Ce declin! „Pariul” lui Gigi Becali a ajuns în Liga 3: „Aduce un plus de valoare”
Ce declin! „Pariul” lui Gigi Becali a ajuns în Liga 3: „Aduce un plus de valoare”
Alex Chipciu, după ce a mai pierdut o finală împotriva Craiovei la penaltiuri: ”100 am bătut la antrenament”
Alex Chipciu, după ce a mai pierdut o finală împotriva Craiovei la penaltiuri: ”100 am bătut la antrenament”
Ce a spus Alex Cicâldău după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa: „Asta am făcut mereu”
Ce a spus Alex Cicâldău după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa: „Asta am făcut mereu”
Fiesta în Bănie! Cum au sărbătorit oltenii câștigarea Supercupei
Fiesta în Bănie! Cum au sărbătorit oltenii câștigarea Supercupei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway

Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway

Anunț neașteptat! Gigi Becali susține că transferul a picat

Anunț neașteptat! Gigi Becali susține că transferul a picat

Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează!

Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează!

Gata, știm semifinalele Campionatului Mondial! Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina

Gata, știm semifinalele Campionatului Mondial! Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina



Recomandarile redactiei
Ce declin! „Pariul” lui Gigi Becali a ajuns în Liga 3: „Aduce un plus de valoare”
Ce declin! „Pariul” lui Gigi Becali a ajuns în Liga 3: „Aduce un plus de valoare”
Filipe Coelho, categoric după ce Craiova a câștigat și Supercupa României: ”Penaltiurile? Nu e vorba despre noroc”
Filipe Coelho, categoric după ce Craiova a câștigat și Supercupa României: ”Penaltiurile? Nu e vorba despre noroc”
Alex Chipciu, după ce a mai pierdut o finală împotriva Craiovei la penaltiuri: ”100 am bătut la antrenament”
Alex Chipciu, după ce a mai pierdut o finală împotriva Craiovei la penaltiuri: ”100 am bătut la antrenament”
Marat Safin, neimpresionat de noua eră a tenisului: declarația tăioasă a rusului
Marat Safin, neimpresionat de noua eră a tenisului: declarația tăioasă a rusului
Reacția lui Basarab Panduru după ce Universitatea Craiova a câștigat din nou loteria penaltiurilor: ”Ai tendința să spui asta”
Reacția lui Basarab Panduru după ce Universitatea Craiova a câștigat din nou loteria penaltiurilor: ”Ai tendința să spui asta”
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
Supercupa României la handbal masculin și feminin | Știm toate meciurile! Tragerea la sorți a fost LIVE pe Sport.ro
Supercupa României la handbal masculin și feminin | Știm toate meciurile! Tragerea la sorți a fost LIVE pe Sport.ro
S-a aflat cine va arbitra FCSB - Corvinul, în Supercupa României! Anunțul făcut de FRF
S-a aflat cine va arbitra FCSB - Corvinul, în Supercupa României! Anunțul făcut de FRF
CITESTE SI
Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

stirileprotv Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”

stirileprotv Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”

Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

stirileprotv Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!