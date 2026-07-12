Universitatea Craiova și ”U” Cluj s-au întâlnit duminică seară în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, în Supercupa României. Oltenii au câștigat și Cupa României în fața ardelenilor, în luna mai.

Duminică, echipa pregătită de Filipe Coelho s-a impus cu 5-3 la loviturile de departajare, după ce la capătul celor 120 de minute tabela de marcaj a indicat 1-1.

Alex Chipciu, după ce a mai pierdut o finală împotriva Craiovei la penaltiuri: ”100 am bătut la antrenament”

Alex Chipciu, veteranul ardelenilor, a reacționat după meciul din Bănie.

”Ar trebui să fim mulțumiți și că am ajuns aici. Înseamnă că am făcut ceva bine în campionat. Câte finale de Cupă și Supercupă am pierdut... peste tot. Trebuie să prețuiești fiecare moment. Am fost din nou acolo în seara asta.

A fost a treia finală pierdută la penalty-uri cu Craiova. A fost și cea pentru Conference League. Am avut o finală de Cupă și cu Sepsi. Ar fi fost prea mult, dar focusul nostru este pe meciul de joi.

În Supercupă, sentimentele sunt puțin diferite față de momentul în care pierzi o finală de Cupă. Nu cred că avem de ce să fim dezamăgiți. Sunt mai degrabă dezamăgit și înnebunesc atunci când văd momente de teamă, cum am jucat în prima repriză. Dar în repriza a doua, când am avut ocazii, nu am ce să le reproșez jucătorilor.

Am bătut ieri, la antrenament, 100 de penalty-uri. E un profesor din Norvegia care vorbește despre asta și spune că o echipă care tot pierde tinde să prelungească această serie. Chiar râdeam cu colegii care trăgeau la vinclu. Le spuneam că, în meci, poarta e mai mică, iar portarul e mai mare.

Ar fi o performanță să o scoatem pe Dinamo Kiev. Am simțit că puteam și am ratat cea mai mare ocazie a meciului. Ne-au dominat, asta e clar”, a spus Alex Chipciu.

Echipele de start

Universitatea Craiova (3-4-3): R. Sava - Romanchuk, Screciu, Stevanovic - Mora, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu - D. Matei, Nsimba, Baiaram; Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, Monday Etim, Badelj, M. Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, A. Rus, Băsceanu; Antrenor: Filipe Coelho

”U” Cluj (4-2-3-1): Lefter - Stanojev, I. Cristea, Poulolo, Chipciu - Codrea, G. Simion - Pinho, Nistor, Bic - Aliev; Rezerve: Michail Neofytos, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică; Antrenor: Cristiano Bergodi