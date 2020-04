Continua tenisunile dintre Ianis Hagi si Rangers! Italienii rup tacerea: care este ultimul pret pe care Lazio este dispusa sa il ofere

Viitorul lui Ianis Hagi nu este inca stabilit, o decizie finala urmand a fi luata in vara.

Potrivit ultimelor informatii, Glasgow Rangers il va achizitiona definitiv pe Ianis Hagi, insa dorinta este cea de a face profit de pe urma jucatorului roman.

Lazio insista pentru transferul lui Ianis, insa au stabilit un pret clar, departe de pretentiile scotienilor:

"Hagi este detinut de Genk, dar este imprumutat la Rangers, club care are o clauza de rascumparare de 5 milioane de euro. In ultimele zile au existat tensiuni intre Rangers si anturajul jucatorului. Agentii ar dori sa il trimita pe Ianis inapoi la Genk si apoi sa se aseze la masa cu echipele care il doresc, inclusiv Lazio. Tensiunile au loc pentru ca daca Rangers ar decide sa il rascumpere pe jucator in schimbul a 5 milioane, pentru a-l vinde ar solicita aproximativ 15 milioane de euro, o cifra care in acest moment este considerata prea mare de toate cluburile interesate, inclusiv de Lazio", a scris publicatia italiana LaLazioSiamoNoi.

Conform sursei citate, Lazio este dispusa sa ofere in schimbul lui Ianis Hagi cel mult 8 milioane de euro.