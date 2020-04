Ianis Hagi a vorbit in Anglia despre presiunea pe care o poarta pe umeri: "Ambitia face diferenta!" Ce spune despre tatal sau

Ianis le-a vorbit englezilor despre mandria de a fi un Hagi.

Ianis Hagi a declarat in presa englezaz ca s-a nascut cu presiunea numelui si acest lucru il ambitioneaza si mai tare sa mearga inainte in fiecare zi.

Jucatorul imprumutat la Glasgow Rangers a vorbit si despre lucrurile foarte importante pe care le-a invatat de la tatal sau:

"Pot spune ca, din prima zi, m-am nascut cu presiune. Oriunde am mers, orice am facut, am fost întotdeauna comparat cu tatal meu. Presiunea a fost acolo. Pot fi doar mandru ca port acest nume de familie. Unul dintre lucrurile pe care mi le-a spus intotdeauna tatal meu este ca ambitia face diferenta. Cred ca am primit aceasta ambitie de la tatal meu si imi va ramane mereu in minte", a spus Ianis Hagi pentru Daily Mail.

Hagi il lauda pe Ianis! Mijlocasul de la Rangers vede toate meciurile de legenda de la Mondiale si Europene!

"M-am bucurat mult ca el s-a uitat la toate meciurile. Cultura fotbalistica, sa vezi, sa-ti cunosti generatiile", a spus Gica Hagi.