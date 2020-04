"E un jucator disperat sa isi faca propriul nume!" Critici la adresa lui Ianis Hagi! Ce scrie presa din Marea Britanie despre fiul "Regeului" in plina pandemie

Ianis Hagi a primit un val de critici in presa din Anglia.

Rory Scott, un analist tactic specializat pe echipa Glasgow Rangers, l-a analizat pe Ianis Hagi si a incercat sa aduca in evidenta plusurile si minusurile fotbalistului roman.

"In primul rand, vedem ca isi dribleaza adversarii cu usurinta. Apoi, este un jucator capabil sa le ofere cheie colegilor. In al treilea rand, observam ca este un jucator care suteaza frecvent cu acuratete buna. Pe de alta parte, se intampla sa rateze pasele inteligente. Cand nu are mingea la picior, putem vedea ca Hagi are un loc sa-si imbunatateasca jocul. In primul rand, in duelurile defensive unu contra unu putem vedea ca ii lipseste disciplina tactica. Apoi, are performante slabe in duelurile defensive. In final, nu se descurca bine in duelurile aeriene.

Este un jucator disperat sa isi faca propriul nume. Asta nu inseama ca astfel de jucatori nu-si gasesc locul in fotbal. In anumite momente, ego-ul sau va conduce actiunile. Pasele pe care le incearca nu au mereu un grad mare de reusita si pot spune adversarul in posesie", se arata in analiza de pe Football BH.