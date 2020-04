Se face transferul lui Ianis Hagi! O echipa a acceptat sa ii achite clauza de reziliere. Unde va juca fiul "Regelui" 

Dorit de Lazio din Serie A, Ianis Hagi s-a hotarat in legatura cu viitorul sau.

Mijlocasul roman va ramane in Scotia, la Glasgow Rangers. Conform Daily Mail, Rangers este dipusa sa il transfere definitiv pe Ianis Hagi de la Genk, in schimbul sumei de 5 milioane de euro.

Ianis Hagi s-a alaturat scotienilor in iarna, sub forma de imprumut cu optiune de cumparare si, desi s-a scris ca acestia nu sunt dispusi sa ii achite clauza de reziliere, presa britanica scrie astazi ca s-au razgandit.

Devenind usor printre preferatii fanilor, Ianis a atras atentia cluburilor din Europa, precum Lazio, prin prestatiile sale solide in tricoul scotienilor. In special, meciurile din Europa League, unde a contribuit decisiv la calificarea echipei sale in optimi.