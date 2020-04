"Vreau sa fiu cel mai bun!" Ianis Hagi a vorbit despre viitorul sau! Unde va juca si de ce isi lasa impresarii sa ii decida soarta

Ianis Hagi a vorbit despre viitorul sau.

Internationalul roman, Ianis Hagi, a vorbit despre viitorul sau. Presa din Scotia scrie ca Rangers nu este dispusa sa activeze clauza de cumparare definitiva a lui Ianis de la Genk, iar mijlocasul ar putea ajunge la Lazio, echipa care este dispusa sa ofere 9,5 milioane de euro in schimbul sau. Fiul "Regelui" a vorbit intr-un interviu pentru presa din Anglia, despre viitorul sau si spune ca isi va lasa impresarii sa decida la ce echipa va juca.

"Am impresarii mei, de la AC Talent, care depun o munca grea. Am incredere in ei. Viitorul meu este pe maini bune datorita lor. Orice se va intampla, imi doresc sa fiu sanatos. Oricine ma intreaba ce vreau de la viitorul meu asta e singura dorinta. Stiind ambitiile pe care le am si obiectivele pe care mi le-am trasat, sunt convins ca le pot indeplini doar daca sunt sanatos. Oriunde voi juca, indiferent care este echipa sau competitia, vreau sa fiu cel mai bun", a spus Ianis Hagi pentru Daily Mail.