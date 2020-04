Rasturnare de situatie in cazul lui Ianis Hagi! Rangers i-a stabilit viitorul internationalului roman! Ce se intampla cu fiul "Regelui"

Rangers s-a razgandit in privinta lui Ianis Hagi.

In ultima vreme au aparut numeroase discutii pe seama transferului lui Ianis Hagi. Rangers nu vrea sa achite clauza de cumparare in valoare de 5 milioane de euro catre Genk, iar Lazio a intrat pe fir pentru un potential transfer al internationalului roman.

Cei de la Rangers par ca s-au razgandit si vor sa il pastreze pe Ianis Hagi la echipa. Antrenorul secund al echipei a vorbit despre situatia internationalului roman si spune ca este un urias talent si il vor pastra la club.

"Avem optiunea sa-l cumparam. Ianis este la noi si vrea sa ramana aici. Devine un om in toata firea, este un talent urias si are o tehnica grozava. Loveste mingea bine atat cu piciorul stang, cat si cu dreptul si are capacitatea de a da pase. Are momente de magie! Se poate observa ca este nascut cu talent, are asta in sange.

Cred ca in urmatorii doi sau trei ani, acum este putin in spatele lui Ryan Kent si Joe Aribo - in doi ani va dati seama unde va fi din punct de vedere fizic? Are un mental bun, vede pasele, intelege tacticile si se descurca bine cu mingea la picior. Eu sunt incantat sa lucrez in continuare cu el. Poate obtine orice isi doreste in timpul meciurilor. Este vorba doar despre a gasi clubul potrivit si cred ca Rangers este acesta. Ne potrivim perfect cu cerintele lui actuale", a declarat Michael Beale pentru goal.com