Veste de ULTIM MOMENT pentru Florin Andone! Conducerea lui Brighton i-a decis viitorul: ce se intampla cu atacantul din Premier League

Florin Andone se afla in perioada de recuperare dupa accidentarea grava pe care a suferit-o sezonul trecut pe cand juca pentru Galatasaray.

Intr-un interviu acordat pentru ziarul local ,,Brighton & Hove Independent'' Dan Ashworth, directorul tehnic al formatiei aflate in prezent pe pozitia a 15-a din Premier League, a declarat ca din punctul sau de vedere Andone inca poate avea un rol important in echipa antrenata de Graham Potter atunci cand se va recupera complet dupa ruptura de ligament incrucisat pe care atacantul de 27 de ani a suferit-o pe data de 14 iunie in infrangerea pe care a inregistrat-o Galatasaray in fata lui Rizespor, scor 0-2.

De asemenea, Ashworth a adaugat ca recuperarea varfului sosit in 2018 de la Deportiivo la Coruna decurge bine si acesta este asteptat sa revina la inceputul anului viitor.

"Florin a suferit o accidentare urata la Galatasaray. Ne asteptam ca in partea a doua a sezonului, intre ianuarie si februarie, Florin sa fie apt 100%. Recuperarea lui decurge bine. E un atacant bun, cu experienta. Il asteptam sa ne ajute in partea a doua a stagiunii".

In prezent, Florin Andone este cotat de catre site-ul de specialitate Transfermarkt la 2.8 milioane de euro.

Atacantul roman a evoluat pana acum in 30 de partide pentru Brighton and Hove Albion pentru care a reusit sa marcheze de 6 ori.

Pentru nationala Romaniei Andone a inscris 2 goluri in 25 de meciuri.