Moment GENIAL al lui Jurgen Klopp! Liverpool sarbatoreste ziua lui John Lennon si a pregatit un moment UNIC pentru fani! Ce s-a apucat sa faca antrenorul german 

John Lennon este un personaj emblematic pentru orasul Liverpool, el de asemenea facand istorie in industria muzicala alaturi de formatia The Beatles.

Liverpool a pregatit un moment special pentru celebrarea a 80 de ani de la nasterea cantaretului John Lennon. Jurgen Klopp a filmat un videoclip in care a recitat cateva versuri, din celebrele melodii ale celor de la The Beatles.

Antrenorul lui Liverpool este un fan infocat al lui John Lennon, acesta a facut odata chiar o comparatie interesanta cand a vrut sa-l descrie pe Alex Ferguson: "Poate este cel mai bun din istorie, un John Lennon al fotbalului sau ceva de genul".

Klopp nu s-a aratat suparat de infrangerea umilitoare din Premier League impotriva celor de la Aston Villa, scor 2-7.

???????????????? ???????????????????????? ???????? ????

To celebrate John Lennon's 80th birthday, @LFC manager and John Lennon fan, Jürgen Klopp has sent us this special message #JohnLennon80 ???? pic.twitter.com/I1E6lo6IYu