El avea 15 ani, ea 12! Cine e STARUL fotbalului mondial care a scos la lumina PRIMA POZA cu actuala sotie. Declaratie de dragoste IMPRESIONANTA

Unul dintre cei mai in voga fotbalisti ai momentului a facut un gest deosebit pentru a marca aniversarea relatiei cu partenera sa de viata.

Aflat in America de Sud pentru meciurile din preliminariile CM 2020, uruguayanul Luis Suarez a publicat pe contul de Instagram o fotografie emotionanta din urma cu aproape doua decenii, la inceputul relatiei sale cu actuala sotie, Sofia Balbi. Practic, acesta a fot momentul in care a inceput povestea de dragoste dintre Luis si Sofia, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani.

"Te-am ales acum 18 ani si te-as alege din nou. Nu am cuvinte sa-ti multumesc pentru ceea ce esti si pentru copiii nostri frumoasi care sunt atat de mandri de mama lor. Te iubesc din tot sufletul", a fost doar o parte a unui mesaj mai lung de amor pregatit de fostul jucator al Barcelonei, transferat in aceasta vara la Atletico Madrid.

Adolesccentii Luis Suarez si Sofia Balbi s-au cunoscut la Montevideo, in Uruguay, in anul 2002. Interesant e faptul ca familia Sofiei s-a mutat la Barcelona un an mai tarziu, iar Suarez a mai ramas 3 ani in tara natala inainte de a face pasul catre fotbalul european, la Groningen (Olanda), in 2006. Luis si Sofia s-au casatorit in 2009 si au impreuna trei copii, o fata de 10 ani si doi baieti, de 7, respectiv 2 ani.

Tweet Luis Suarez Sofia Balbi Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!